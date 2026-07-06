Покладіть це на дно — і огірки будуть хрусткими та пружними: точні пропорції ідеального маринаду

Щоб консервовані огірки завжди залишалися пружними, соковитими та апетитно хрустіли. Секрет криється у простій попередній підготовці та правильному наборі спецій, які варто покласти на дно банки.

Секрет ідеальних консервованих огірків полягає не лише в правильному балансі солі та цукру, а й у попередній підготовці овочів. Головний технологічний секрет хрусткості дуже простий: перед консервуванням плоди потрібно обов'язково витримати у крижаній воді, зазначає "Смачно та гарно вдома".

Цікаво Один рецепт баклажанів як гриби – два способи зберігання: у холодильник або в банки

Як приготувати хрусткі мариновані огірки?

Час приготування: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порцій: 1 банка об'ємом 3 літри

Інгредієнти:

– 600 грамів огірків;

– пів великої цибулини;

– 1 зубчик часнику;

– шматочок кореня хрону;

– суцвіття кропу;

– 1 чайна ложка насіння гірчиці;

– 1 лавровий лист;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 3 горошини чорного перцю;

– 1 бутон гвоздики;

– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою (для маринаду);

– 1 столова ложка крупної кам'яної солі без гірки (для маринаду);

– 60 мілілітрів оцту 9% (для маринаду);

– окріп.

Як приготувати огірки: дивіться відео

Приготування: