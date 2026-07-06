Покладіть це на дно — і огірки будуть хрусткими та пружними: точні пропорції ідеального маринаду
Щоб консервовані огірки завжди залишалися пружними, соковитими та апетитно хрустіли. Секрет криється у простій попередній підготовці та правильному наборі спецій, які варто покласти на дно банки.
Секрет ідеальних консервованих огірків полягає не лише в правильному балансі солі та цукру, а й у попередній підготовці овочів. Головний технологічний секрет хрусткості дуже простий: перед консервуванням плоди потрібно обов'язково витримати у крижаній воді, зазначає "Смачно та гарно вдома".
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Як приготувати хрусткі мариновані огірки?
- Час приготування: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 1 банка об'ємом 3 літри
Інгредієнти:
– 600 грамів огірків;
– пів великої цибулини;
– 1 зубчик часнику;
– шматочок кореня хрону;
– суцвіття кропу;
– 1 чайна ложка насіння гірчиці;
– 1 лавровий лист;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 3 горошини чорного перцю;
– 1 бутон гвоздики;
– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою (для маринаду);
– 1 столова ложка крупної кам'яної солі без гірки (для маринаду);
– 60 мілілітрів оцту 9% (для маринаду);
– окріп.
Як приготувати огірки: дивіться відео
Приготування:
- Огірки ретельно вимийте та замочіть у дуже холодній воді на 2 години. Якщо плоди великі, можна обрізати їх з обох боків.
- Простерилізуйте банки. На саме дно викладіть усі підготовлені спеції, нарізану півкільцями цибулю, часник, кріп та хрін. Щільно наповніть банки огірками.
- Залийте банки окропом доверху та залиште на 10 хвилин.
- Обережно злийте воду в каструлю, доведіть її до кипіння, прокип'ятіть 2 – 3 хвилини і знову залийте огірки – цього разу на 15 хвилин.
- Другу воду повністю злийте. Прямо в кожну банку всипте сіль, цукор та влийте оцет. Залийте свіжим окропом до самого верху та герметично закатайте.
- Переверніть банки догори дном, ретельно укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження. Зберігати таку консервацію можна як у прохолодному підвалі, так і в темній шафі за кімнатної температури.