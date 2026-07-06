Секрет ідеальних консервованих огірків полягає не лише в правильному балансі солі та цукру, а й у попередній підготовці овочів. Головний технологічний секрет хрусткості дуже простий: перед консервуванням плоди потрібно обов'язково витримати у крижаній воді, зазначає "Смачно та гарно вдома".

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Як приготувати хрусткі мариновані огірки?

  • Час приготування: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 1 банка об'ємом 3 літри

Інгредієнти:
– 600 грамів огірків;
– пів великої цибулини;
– 1 зубчик часнику;
– шматочок кореня хрону;
– суцвіття кропу;
– 1 чайна ложка насіння гірчиці;
– 1 лавровий лист;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 3 горошини чорного перцю;
– 1 бутон гвоздики;
– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою (для маринаду);
– 1 столова ложка крупної кам'яної солі без гірки (для маринаду);
– 60 мілілітрів оцту 9% (для маринаду);
– окріп.

Як приготувати огірки: дивіться відео

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Приготування:

  1. Огірки ретельно вимийте та замочіть у дуже холодній воді на 2 години. Якщо плоди великі, можна обрізати їх з обох боків.
  2. Простерилізуйте банки. На саме дно викладіть усі підготовлені спеції, нарізану півкільцями цибулю, часник, кріп та хрін. Щільно наповніть банки огірками.
  3. Залийте банки окропом доверху та залиште на 10 хвилин.
  4. Обережно злийте воду в каструлю, доведіть її до кипіння, прокип'ятіть 2 – 3 хвилини і знову залийте огірки – цього разу на 15 хвилин.
  5. Другу воду повністю злийте. Прямо в кожну банку всипте сіль, цукор та влийте оцет. Залийте свіжим окропом до самого верху та герметично закатайте.
  6. Переверніть банки догори дном, ретельно укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження. Зберігати таку консервацію можна як у прохолодному підвалі, так і в темній шафі за кімнатної температури.