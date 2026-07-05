Баклажани після підготовки настоюються в холодильнику дві доби. За цей час вони стають щільнішими, пружними й своїм смаком справді нагадують мариновані гриби, інформує Щоденник кулінарної творчості.
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Як приготувати мариновані баклажани як гриби?
- Час: 2 години на засолювання + приготування + 2 доби в холодильнику
- Порцій: залежить від об’єму банок або посуду
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма баклажанів;
– 3 головки часнику;
– 1,5 – 2 столові ложки солі;
– цибуля; – лаврове листя;
– перець горошком;
– 1 склянка води;
– 0,5 склянки оцту;
– олія для обсмажування.
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Приготування:
- Баклажани помийте, зріжте хвостики та обов’язково очистіть від шкірки.
- Для цього рецепта шкірка не потрібна, бо без неї баклажани виходять ніжнішими й краще нагадують мариновані гриби.
- Очищені баклажани наріжте смужками та перекладіть у велику миску. Посипте їх 1,5 – 2 столовими ложками солі, добре перемішайте й залиште мінімум на 2 години, щоб баклажани пустили темний сік. Тим часом очистіть часник і цибулю.
- Цибулю наріжте півкільцями, а часник подрібніть невеликими кубиками.
- Коли баклажани постоять, добре відтисніть їх руками від зайвої рідини.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте баклажани порціями, тонким шаром, на сильному вогні.
- Сильно засмажувати їх не потрібно – достатньо, щоб вони злегка підрум’янилися, але не перетворилися на кашу й зберегли форму.
- Готові баклажани перекладайте в каструлю або іншу глибоку ємність шарами: шар баклажанів, трохи часнику, трохи цибулі, знову баклажани, часник і цибуля.
- Так викладіть усі обсмажені баклажани.
- Для маринаду влийте в каструлю 1 склянку води, додайте 0,5 склянки оцту, лаврове листя та перець горошком.
- Доведіть маринад до кипіння й одразу залийте ним баклажани. Зверху притисніть тарілкою, щоб баклажани були покриті маринадом, дайте повністю охолонути та поставте в холодильник на 2 доби.
- За цей час баклажани добре промаринуються, стануть щільними, пружними й за смаком нагадуватимуть мариновані гриби.
- Якщо хочете закрити такі баклажани на зиму, після заливання гарячим маринадом одразу розкладіть їх у банки, простерилізуйте 15 хвилин від моменту закипання, закрийте кришками, переверніть і закутайте до повного охолодження.