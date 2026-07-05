Баклажаны после подготовки настаиваются в холодильнике два дня. За это время они становятся плотнее, упругими и по вкусу действительно напоминают маринованные грибы, сообщает "Дневник кулинарного творчества".

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Как приготовить маринованные баклажаны, похожие на грибы?

  • Время: 2 часа на засолку + приготовление + 2 суток в холодильнике
  • Порций: зависит от объема банок или посуды

Ингредиенты:
– 2,5 килограмма баклажанов;
– 3 головки чеснока;
– 1,5 – 2 столовые ложки соли;
– лук; – лавровый лист;
– перец горошком;
– 1 стакан воды;
– 0,5 стакана уксуса;
– масло для обжаривания.

Что приготовить из баклажанов на зиму: смотрите видео

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Приготовление:

  1. Баклажаны помойте, срежьте хвостики и обязательно очистите от кожуры.
  2. Для этого рецепта кожура не нужна, так как без нее баклажаны получаются нежнее и больше напоминают маринованные грибы.
  3. Очищенные баклажаны нарежьте полосками и переложите в большую миску. Посыпьте их 1,5 – 2 столовыми ложками соли, хорошо перемешайте и оставьте минимум на 2 часа, чтобы баклажаны пустили темный сок. Тем временем очистите чеснок и лук.
  4. Лук нарежьте полукольцами, а чеснок измельчите небольшими кубиками.
  5. Когда баклажаны постоят, хорошо отожмите их руками от лишней жидкости.
  6. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте баклажаны порциями, тонким слоем, на сильном огне.
  7. Сильно обжаривать их не нужно – достаточно, чтобы они слегка подрумянились, но не превратились в кашу и сохранили форму.
  8. Готовые баклажаны перекладывайте в кастрюлю или другую глубокую емкость слоями: слой баклажанов, немного чеснока, немного лука, снова баклажаны, чеснок и лук.
  9. Так выложите все обжаренные баклажаны.
  10. Для маринада налейте в кастрюлю 1 стакан воды, добавьте 0,5 стакана уксуса, лавровый лист и перец горошком.
  11. Доведите маринад до кипения и сразу залейте им баклажаны. Сверху прижмите тарелкой, чтобы баклажаны были покрыты маринадом, дайте полностью остыть и поставьте в холодильник на 2 суток.
  12. За это время баклажаны хорошо промаринуются, станут плотными, упругими и по вкусу будут напоминать маринованные грибы.
  13. Если хотите заготовить такие баклажаны на зиму, после заливки горячим маринадом сразу разложите их по банкам, простерилизуйте 15 минут с момента закипания, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.