Головна перевага кабачків – з них можна творити справжні шедеври. Кілька допоміжних інгредієнтів – і смачнюща страва вже на вашому столі.

Поки триває сезон – кабачків треба наїстися вдосталь. Вони ніколи не набридають, адже страви з ними дуже різноманітні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як смачно приготувати кабачки на всю сімʼю?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 250 грамів болгарського перцю;

– 250 грамів помідорів;

– 30 грамів сиру;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Кабачки наріжте півкружечками. Солодкий болгарський перець подрібніть на невеликі шматочки. Перекладіть кабачки та перець на сковорідку з розігрітою олією, підсоліть і обсмажуйте на сильному вогні, час від часу помішуючи, доки вони злегка не підрум’яняться. Паралельно приготуйте заливку: змішайте яйця зі сметаною, посоліть і поперчіть. Коли овочі підсмажаться, скрутіть вогонь і залийте їх приготовленою сумішшю. Викладіть зверху нарізані помідори, посипте тертим сиром, накрийте кришкою й готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин. Перед подачею за бажанням посипте зеленню.

Смачного!

А доповнити трапезу можна простим салатом з помідорів. Усе, що треба – доповнити їх особливою заправкою.