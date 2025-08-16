Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Кабачки у вас не лежатимуть довго: геніальний ситний рецепт на всю сімʼю
16 серпня, 06:08
2

Кабачки у вас не лежатимуть довго: геніальний ситний рецепт на всю сімʼю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт включає кабачки, болгарський перець, помідори, сир, яйця, сметану, сіль, перець та зелень.
  • Це чудова та ситна трапеза збере за столом усю сімʼю. 

Головна перевага кабачків – з них можна творити справжні шедеври. Кілька допоміжних інгредієнтів – і смачнюща страва вже на вашому столі.

Поки триває сезон – кабачків треба наїстися вдосталь. Вони ніколи не набридають, адже страви з ними дуже різноманітні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке"

Читайте також Неперевершена досконалість: яблучний штрудель як з віденської кав'ярні

Як смачно приготувати кабачки на всю сімʼю? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 грамів кабачків;
– 250 грамів болгарського перцю;
– 250 грамів помідорів;
– 30 грамів сиру;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль, перець та зелень до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки наріжте півкружечками.
  2. Солодкий болгарський перець подрібніть на невеликі шматочки.
  3. Перекладіть кабачки та перець на сковорідку з розігрітою олією, підсоліть і обсмажуйте на сильному вогні, час від часу помішуючи, доки вони злегка не підрум’яняться.
  4. Паралельно приготуйте заливку: змішайте яйця зі сметаною, посоліть і поперчіть.
  5. Коли овочі підсмажаться, скрутіть вогонь і залийте їх приготовленою сумішшю.
  6. Викладіть зверху нарізані помідори, посипте тертим сиром, накрийте кришкою й готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин.
  7. Перед подачею за бажанням посипте зеленню. 

Смачного!

А доповнити трапезу можна простим салатом з помідорів. Усе, що треба – доповнити їх особливою заправкою. 