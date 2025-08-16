Главное преимущество кабачков – из них можно творить настоящие шедевры. Несколько вспомогательных ингредиентов и вкуснейшее блюдо уже на вашем столе.

Пока продолжается сезон – кабачков надо наесться вдоволь. Они никогда не надоедают, ведь блюда с ними очень разнообразны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

Как вкусно приготовить кабачки на всю семью?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 250 граммов болгарского перца;

– 250 граммов помидоров;

– 30 граммов сыра;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте полукружочками. Сладкий болгарский перец измельчите на небольшие кусочки. Переложите кабачки и перец на сковородку с разогретым маслом, подсолите и обжаривайте на сильном огне, время от времени помешивая, пока они слегка не подрумянятся. Параллельно приготовьте заливку: смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите. Когда овощи поджарятся, скрутите огонь и залейте их приготовленной смесью. Выложите сверху нарезанные помидоры, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 10 минут. Перед подачей по желанию посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

А дополнить трапезу можно простым салатом из помидоров. Все, что нужно – дополнить их особой заправкой.