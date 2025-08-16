16 августа, 06:08
Кабачки у вас не будут лежать долго: гениальный сытный рецепт на всю семью
Главное преимущество кабачков – из них можно творить настоящие шедевры. Несколько вспомогательных ингредиентов и вкуснейшее блюдо уже на вашем столе.
Пока продолжается сезон – кабачков надо наесться вдоволь. Они никогда не надоедают, ведь блюда с ними очень разнообразны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".
Как вкусно приготовить кабачки на всю семью?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 250 граммов болгарского перца;
– 250 граммов помидоров;
– 30 граммов сыра;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте полукружочками.
- Сладкий болгарский перец измельчите на небольшие кусочки.
- Переложите кабачки и перец на сковородку с разогретым маслом, подсолите и обжаривайте на сильном огне, время от времени помешивая, пока они слегка не подрумянятся.
- Параллельно приготовьте заливку: смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
- Когда овощи поджарятся, скрутите огонь и залейте их приготовленной смесью.
- Выложите сверху нарезанные помидоры, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 10 минут.
- Перед подачей по желанию посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!
