Пока продолжается сезон – кабачков надо наесться вдоволь. Они никогда не надоедают, ведь блюда с ними очень разнообразны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

Читайте также Непревзойденное совершенство: яблочный штрудель как из венской кофейни

Как вкусно приготовить кабачки на всю семью?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 250 граммов болгарского перца;
– 250 граммов помидоров;
– 30 граммов сыра;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте полукружочками.
  2. Сладкий болгарский перец измельчите на небольшие кусочки.
  3. Переложите кабачки и перец на сковородку с разогретым маслом, подсолите и обжаривайте на сильном огне, время от времени помешивая, пока они слегка не подрумянятся.
  4. Параллельно приготовьте заливку: смешайте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
  5. Когда овощи поджарятся, скрутите огонь и залейте их приготовленной смесью.
  6. Выложите сверху нарезанные помидоры, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 10 минут.
  7. Перед подачей по желанию посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

А дополнить трапезу можно простым салатом из помидоров. Все, что нужно – дополнить их особой заправкой.