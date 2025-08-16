Поки триває сезон – кабачків треба наїстися вдосталь. Вони ніколи не набридають, адже страви з ними дуже різноманітні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як смачно приготувати кабачки на всю сімʼю?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 250 грамів болгарського перцю;
– 250 грамів помідорів;
– 30 грамів сиру;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– сіль, перець та зелень до смаку.
Приготування:
- Кабачки наріжте півкружечками.
- Солодкий болгарський перець подрібніть на невеликі шматочки.
- Перекладіть кабачки та перець на сковорідку з розігрітою олією, підсоліть і обсмажуйте на сильному вогні, час від часу помішуючи, доки вони злегка не підрум’яняться.
- Паралельно приготуйте заливку: змішайте яйця зі сметаною, посоліть і поперчіть.
- Коли овочі підсмажаться, скрутіть вогонь і залийте їх приготовленою сумішшю.
- Викладіть зверху нарізані помідори, посипте тертим сиром, накрийте кришкою й готуйте на середньому вогні близько 10 хвилин.
- Перед подачею за бажанням посипте зеленню.
Смачного!
А доповнити трапезу можна простим салатом з помідорів. Усе, що треба – доповнити їх особливою заправкою.