Збережіть літо на зиму: полуничний компот із несподіваною кислинкою

Коли полуниця вже масово з'являється на ринках і городах, її хочеться не лише їсти свіжою, а й залишити трохи на зиму. Компот у цьому випадку – один із найпростіших та доступних варіантів.

Ревінь додає напою легку кислинку, а м’ята робить смак свіжішим. Така заготівля добре виручить узимку, коли хочеться відкрити банку чогось домашнього й не надто солодкого, інформує Nekrasova kitchen. Цікаво Морозиво з полуницею в шоколаді за кілька хвилин: залишиться лише дочекатися застигання Як приготувати компот з полуниці? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів полуниці;

– 100 грамів ревеню;

– 1 гілочка м’яти;

– 200 грамів цукру;

– вода; Що додати у компот з полуниці: перегляньте відео Приготування: Полуницю добре помийте та очистіть від хвостиків. Ревінь також промийте, зніміть із нього верхню шкірку й поріжте невеликими шматочками. У чисту 3-літрову банку покладіть 400 грамів підготовленої полуниці, додайте 100 грамів нарізаного ревеню та невелику гілочку м’яти. Всипте 200 грамів цукру. Воду доведіть до кипіння й обережно залийте банку окропом до самого верху. Одразу закрийте кришкою. Щоб цукор повністю розчинився, обережно збовтайте банку. Після цього переверніть її догори дном, накрийте ковдрою та залиште до повного охолодження. Готовий компот зберігайте у прохолодному місці.