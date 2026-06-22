22 червня, 06:30
Збережіть літо на зиму: полуничний компот із несподіваною кислинкою
Коли полуниця вже масово з'являється на ринках і городах, її хочеться не лише їсти свіжою, а й залишити трохи на зиму. Компот у цьому випадку – один із найпростіших та доступних варіантів.
Ревінь додає напою легку кислинку, а м’ята робить смак свіжішим. Така заготівля добре виручить узимку, коли хочеться відкрити банку чогось домашнього й не надто солодкого, інформує Nekrasova kitchen.
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Як приготувати компот з полуниці?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів полуниці;
– 100 грамів ревеню;
– 1 гілочка м’яти;
– 200 грамів цукру;
– вода;
Що додати у компот з полуниці: перегляньте відео
Приготування:
- Полуницю добре помийте та очистіть від хвостиків.
- Ревінь також промийте, зніміть із нього верхню шкірку й поріжте невеликими шматочками. У чисту 3-літрову банку покладіть 400 грамів підготовленої полуниці, додайте 100 грамів нарізаного ревеню та невелику гілочку м’яти.
- Всипте 200 грамів цукру.
- Воду доведіть до кипіння й обережно залийте банку окропом до самого верху. Одразу закрийте кришкою. Щоб цукор повністю розчинився, обережно збовтайте банку.
- Після цього переверніть її догори дном, накрийте ковдрою та залиште до повного охолодження.
- Готовий компот зберігайте у прохолодному місці.