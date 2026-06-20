Морозиво вдома можна зробити значно швидше, аніж сходити у магазин. Робимо неймовірний смаколик за рецептом yummy.lera та готуємося, що рідні неодмінно попросять ще!

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Як приготувати морозиво вдома?

Інгредієнти:
– 250 – 300 грамів шоколаду;
– 250 грамів полуниці;
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– 250 грамів згущеного молока.

Це морозиво ще краще ніж у магазині: дивіться відео

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Приготування:

  1. У вузькі пакетики розміром засипте по 25 – 30 грамів шоколаду, надійно зафіксуйте краї та опустіть їх у гарячу воду на 10 – 15 хвилин для повного розтоплення.
  2. Охолоджену полуницю злегка подрібніть блендером, намагаючись зберегти відчутні фруктові шматочки.
  3. Добре охолоджені вершки збийте міксером на граничній швидкості до стану легкої, повітряної напівгустої піни.
  4. Влийте згущене молоко, акуратно з'єднайте масу міксером, після чого додайте полуничне пюре і обережно вимішайте все лопаткою рухами знизу вгору.
  5. Розплавлений шоколад акуратно й рівномірно розімніть по всій внутрішній поверхні кожного пакета, після чого розкрийте їх і заповніть підготовленою вершково-ягідною масою.
  6. Відправте заготовки в морозильну камеру щонайменше на 2 – 3 години до повного застигання.