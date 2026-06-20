Морозиво вдома можна зробити значно швидше, аніж сходити у магазин. Робимо неймовірний смаколик за рецептом yummy.lera та готуємося, що рідні неодмінно попросять ще!
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Як приготувати морозиво вдома?
Інгредієнти:
– 250 – 300 грамів шоколаду;
– 250 грамів полуниці;
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– 250 грамів згущеного молока.
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Приготування:
- У вузькі пакетики розміром засипте по 25 – 30 грамів шоколаду, надійно зафіксуйте краї та опустіть їх у гарячу воду на 10 – 15 хвилин для повного розтоплення.
- Охолоджену полуницю злегка подрібніть блендером, намагаючись зберегти відчутні фруктові шматочки.
- Добре охолоджені вершки збийте міксером на граничній швидкості до стану легкої, повітряної напівгустої піни.
- Влийте згущене молоко, акуратно з'єднайте масу міксером, після чого додайте полуничне пюре і обережно вимішайте все лопаткою рухами знизу вгору.
- Розплавлений шоколад акуратно й рівномірно розімніть по всій внутрішній поверхні кожного пакета, після чого розкрийте їх і заповніть підготовленою вершково-ягідною масою.
- Відправте заготовки в морозильну камеру щонайменше на 2 – 3 години до повного застигання.