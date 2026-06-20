Мороженое дома можно приготовить гораздо быстрее, чем сходить в магазин. Приготовим невероятное лакомство по рецепту yummy.lera и будьте готовы к тому, что родные обязательно попросят добавки!
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Как приготовить мороженое дома?
Ингредиенты:
– 250 – 300 граммов шоколада;
– 250 граммов клубники;
– 500 миллилитров сливок 33%;
– 250 граммов сгущенного молока.
Это мороженое даже лучше, чем в магазине: смотрите видеоЧитайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Приготовление:
- В узкие пакетики размером засыпьте по 25 – 30 граммов шоколада, надежно закрепите края и опустите их в горячую воду на 10 – 15 минут для полного растапливания.
- Охлажденную клубнику слегка измельчите блендером, стараясь сохранить ощутимые фруктовые кусочки.
- Хорошо охлажденные сливки взбейте миксером на максимальной скорости до состояния легкой, воздушной полугустой пены.
- Влейте сгущенное молоко, аккуратно перемешайте массу миксером, после чего добавьте клубничное пюре и осторожно перемешайте всё лопаткой движениями снизу вверх.
- Расплавленный шоколад аккуратно и равномерно размажьте по всей внутренней поверхности каждого пакета, после чего раскройте их и заполните подготовленной сливочно-ягодной массой.
- Поместите заготовки в морозильную камеру как минимум на 2 – 3 часа до полного застывания.