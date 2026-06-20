Мороженое дома можно приготовить гораздо быстрее, чем сходить в магазин. Приготовим невероятное лакомство по рецепту yummy.lera и будьте готовы к тому, что родные обязательно попросят добавки!

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Как приготовить мороженое дома?

Ингредиенты:
– 250 – 300 граммов шоколада;
– 250 граммов клубники;
– 500 миллилитров сливок 33%;
– 250 граммов сгущенного молока.

Это мороженое даже лучше, чем в магазине: смотрите видео

Приготовление:

  1. В узкие пакетики размером засыпьте по 25 – 30 граммов шоколада, надежно закрепите края и опустите их в горячую воду на 10 – 15 минут для полного растапливания.
  2. Охлажденную клубнику слегка измельчите блендером, стараясь сохранить ощутимые фруктовые кусочки.
  3. Хорошо охлажденные сливки взбейте миксером на максимальной скорости до состояния легкой, воздушной полугустой пены.
  4. Влейте сгущенное молоко, аккуратно перемешайте массу миксером, после чего добавьте клубничное пюре и осторожно перемешайте всё лопаткой движениями снизу вверх.
  5. Расплавленный шоколад аккуратно и равномерно размажьте по всей внутренней поверхности каждого пакета, после чего раскройте их и заполните подготовленной сливочно-ягодной массой.
  6. Поместите заготовки в морозильную камеру как минимум на 2 – 3 часа до полного застывания.