Ревень придаёт напитку лёгкую кислинку, а мята делает вкус более свежим. Такая заготовка хорошо пригодится зимой, когда хочется открыть банку чего-нибудь домашнего и не слишком сладкого, сообщает Nekrasova kitchen.

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Как приготовить компот из клубники?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов клубники;
– 100 граммов ревеня;
– 1 веточка мяты;
– 200 граммов сахара;
– вода;

Что добавить в клубничный компот: посмотрите видео

Приготовление:

  1. Клубнику хорошо вымойте и очистите от плодоножек.
  2. Ревень также промойте, снимите с него верхнюю кожицу и порежьте небольшими кусочками. В чистую 3-литровую банку положите 400 граммов подготовленной клубники, добавьте 100 граммов нарезанного ревеня и небольшую веточку мяты.
  3. Добавьте 200 граммов сахара.
  4. Доведите воду до кипения и осторожно залейте банку кипятком до самого верха. Сразу же закройте крышкой. Чтобы сахар полностью растворился, осторожно встряхните банку.
  5. После этого переверните банку вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.
  6. Готовый компот храните в прохладном месте.