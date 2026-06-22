Ревень придаёт напитку лёгкую кислинку, а мята делает вкус более свежим. Такая заготовка хорошо пригодится зимой, когда хочется открыть банку чего-нибудь домашнего и не слишком сладкого, сообщает Nekrasova kitchen.
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Как приготовить компот из клубники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов клубники;
– 100 граммов ревеня;
– 1 веточка мяты;
– 200 граммов сахара;
– вода;
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Приготовление:
- Клубнику хорошо вымойте и очистите от плодоножек.
- Ревень также промойте, снимите с него верхнюю кожицу и порежьте небольшими кусочками. В чистую 3-литровую банку положите 400 граммов подготовленной клубники, добавьте 100 граммов нарезанного ревеня и небольшую веточку мяты.
- Добавьте 200 граммов сахара.
- Доведите воду до кипения и осторожно залейте банку кипятком до самого верха. Сразу же закройте крышкой. Чтобы сахар полностью растворился, осторожно встряхните банку.
- После этого переверните банку вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.
- Готовый компот храните в прохладном месте.