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3 серпня, 20:45
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Кукурудзяний крем-суп із вершковим сиром: ніжний, густий і з копченим смаком

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кукурудза в сезон добре підходить не тільки для качанів із сіллю чи масла. Вона додає супам природну солодкість, ніжний колір і м’яку текстуру, особливо якщо поєднати її з картоплею, морквою та вершковим сиром.

У цьому крем-супі овочі спершу обсмажують на вершковому маслі, а потім перебивають із бульйоном і кукурудзою до однорідності, рекомендує funny_bagel. Копчена курка робить смак насиченішим, тому страва виходить ситною і добре підходить для домашнього обіду.

Як приготувати вершковий крем-суп з кукурудзою?

  • Час: 50 – 60 хвилин
  • Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:
– 5 маленьких картоплин;
– 1 середня морква;
– 1 середня цибулина;
– 1 стебло цибулі-порею;
– 300 грамів кукурудзи;
– 170 – 200 грамів вершкового сиру;
– 250 грамів копченої курки;
– 2 літри бульйону;
– кілька зубчиків часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– зелень до смаку.
Для бульйону:
– 2 середні курячі гомілки;
– 1 середня цибулина;
– сіль до смаку;
– перець горошком до смаку;
– 2 – 3 лаврові листки.

Як приготувати суп з кукурудзи: дивіться відео

Приготування:

  1. Спочатку приготуйте бульйон. У каструлю покладіть курячі гомілки, очищену цибулину, сіль, перець горошком і лавровий лист. Залийте водою та варіть до готовності м’яса.
  2. Поки бульйон готується, наріжте великими кубиками картоплю, моркву, ріпчасту цибулю та цибулю-порей, а часник подрібніть.
  3. У сковороді або каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть овочі з часником і обсмажте 5 – 7 хвилин. Потім додайте трохи бульйону й тушкуйте овочі до м’якості.
  4. З готового бульйону вийміть курячі гомілки, відділіть м’ясо від кісток і наріжте невеликими шматочками. У бульйон додайте тушковані овочі, кукурудзу та вершковий сир.
  5. Перебийте суп блендером до однорідної кремової консистенції.
  6. Після цього додайте нарізану копчену курку та відварене м’ясо з гомілок. Поставте суп на вогонь, доведіть до кипіння, прогрійте кілька хвилин і зніміть з плити.
  7. Перед подаванням посипте гарячий крем-суп подрібненою зеленню.

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