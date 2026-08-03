Кукурудзяний крем-суп із вершковим сиром: ніжний, густий і з копченим смаком

Кукурудза в сезон добре підходить не тільки для качанів із сіллю чи масла. Вона додає супам природну солодкість, ніжний колір і м’яку текстуру, особливо якщо поєднати її з картоплею, морквою та вершковим сиром.

У цьому крем-супі овочі спершу обсмажують на вершковому маслі, а потім перебивають із бульйоном і кукурудзою до однорідності, рекомендує funny_bagel. Копчена курка робить смак насиченішим, тому страва виходить ситною і добре підходить для домашнього обіду.

Як приготувати вершковий крем-суп з кукурудзою?

Час : 50 – 60 хвилин

: 50 – 60 хвилин Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 5 маленьких картоплин;

– 1 середня морква;

– 1 середня цибулина;

– 1 стебло цибулі-порею;

– 300 грамів кукурудзи;

– 170 – 200 грамів вершкового сиру;

– 250 грамів копченої курки;

– 2 літри бульйону;

– кілька зубчиків часнику;

– 50 грамів вершкового масла;

– зелень до смаку.

Для бульйону:

– 2 середні курячі гомілки;

– 1 середня цибулина;

– сіль до смаку;

– перець горошком до смаку;

– 2 – 3 лаврові листки.

Як приготувати суп з кукурудзи: дивіться відео

Приготування: