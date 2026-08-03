В этом крем-супе овощи сначала обжаривают на сливочном масле, а затем измельчают вместе с бульоном и кукурузой до однородной консистенции, рекомендует funny_bagel. Копченая курица делает вкус более насыщенным, поэтому блюдо получается сытным и хорошо подходит для домашнего обеда.
Как приготовить сливочный крем-суп с кукурузой?
- Время: 50 – 60 минут
- Порций: 4 – 5
Ингредиенты:
– 5 маленьких картофелин;
– 1 средняя морковь;
– 1 средняя луковица;
– 1 стебель лука-порея;
– 300 граммов кукурузы;
– 170–200 граммов сливочного сыра;
– 250 граммов копченой курицы;
– 2 литра бульона;
– несколько зубчиков чеснока;
– 50 граммов сливочного масла;
– зелень по вкусу.
Для бульона:
– 2 средних куриных голени;
– 1 средняя луковица;
– соль по вкусу;
– перец горошком по вкусу;
– 2 – 3 лавровых листа.
Как приготовить суп из кукурузы: смотрите видео
Приготовление:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Сначала приготовьте бульон. В кастрюлю положите куриные голени, очищенную луковицу, соль, перец горошком и лавровый лист. Залейте водой и варите до готовности мяса.
- Пока бульон готовится, нарежьте большими кубиками картофель, морковь, репчатый лук и лук-порей, а чеснок измельчите.
- В сковороде или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, выложите овощи с чесноком и обжарьте 5–7 минут. Затем добавьте немного бульона и тушите овощи до мягкости.
- Из готового бульона выньте куриные голени, отделите мясо от костей и нарежьте небольшими кусочками. В бульон добавьте тушеные овощи, кукурузу и сливочный сыр.
- Измельчите суп блендером до однородной кремообразной консистенции.
- После этого добавьте нарезанную копченую курицу и отварное мясо с голеней. Поставьте суп на огонь, доведите до кипения, прогрейте несколько минут и снимите с плиты.
- Перед подачей посыпьте горячий крем-суп измельченной зеленью.