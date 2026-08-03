У цьому крем-супі овочі спершу обсмажують на вершковому маслі, а потім перебивають із бульйоном і кукурудзою до однорідності, рекомендує funny_bagel. Копчена курка робить смак насиченішим, тому страва виходить ситною і добре підходить для домашнього обіду.
Як приготувати вершковий крем-суп з кукурудзою?
- Час: 50 – 60 хвилин
- Порцій: 4 – 5
Інгредієнти:
– 5 маленьких картоплин;
– 1 середня морква;
– 1 середня цибулина;
– 1 стебло цибулі-порею;
– 300 грамів кукурудзи;
– 170 – 200 грамів вершкового сиру;
– 250 грамів копченої курки;
– 2 літри бульйону;
– кілька зубчиків часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– зелень до смаку.
Для бульйону:
– 2 середні курячі гомілки;
– 1 середня цибулина;
– сіль до смаку;
– перець горошком до смаку;
– 2 – 3 лаврові листки.
Як приготувати суп з кукурудзи: дивіться відео
Приготування:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- Спочатку приготуйте бульйон. У каструлю покладіть курячі гомілки, очищену цибулину, сіль, перець горошком і лавровий лист. Залийте водою та варіть до готовності м’яса.
- Поки бульйон готується, наріжте великими кубиками картоплю, моркву, ріпчасту цибулю та цибулю-порей, а часник подрібніть.
- У сковороді або каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть овочі з часником і обсмажте 5 – 7 хвилин. Потім додайте трохи бульйону й тушкуйте овочі до м’якості.
- З готового бульйону вийміть курячі гомілки, відділіть м’ясо від кісток і наріжте невеликими шматочками. У бульйон додайте тушковані овочі, кукурудзу та вершковий сир.
- Перебийте суп блендером до однорідної кремової консистенції.
- Після цього додайте нарізану копчену курку та відварене м’ясо з гомілок. Поставте суп на вогонь, доведіть до кипіння, прогрійте кілька хвилин і зніміть з плити.
- Перед подаванням посипте гарячий крем-суп подрібненою зеленню.