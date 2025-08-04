Смачні до несамовитості: робимо пікантні крильця з Ярославським – у фастфудах так не приготують
- Рецепт пікантних курячих крилець від шефа Володимира Ярославського легкий у виконанні та подарує неймовірний результат.
- Чим довше маринувати крильця – тим смачнішим вийде результат.
Пікантні крильця – це максимальна насолода до улюбленого серіалу чи відпочинку з рідними. Не треба надриватися біля плити, адже з рецептом від знаменитого шефа все дуже легко!
Хрустка скоринка, пікантні спеції, соковите мʼясо – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Додайте сюди улюблений соус – і задоволення буде максимальним. 24 Канал пропонує насолодитися нереально смачними крильцями за рецептом Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Як приготувати пікантні та соковиті курячі крильця?
- Час: 40 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець;
– 15 грамів солі та перцю;
– 2 чайні ложки копченої паприки;
– 1 чайна ложка сухого чилі;
– 2 чайні ложки сухого часнику;
– 1 чайна ложка сухого імбиру;
– 1 чайна ложка кумину;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка карі;
– 450 мілілітрів води;
суміш борошна зі спеціями:
– 350 грамів борошна;
– 250 грамів крохмалю;
– 1 чайна ложка копченої паприки;;
– 1 чайна ложка чилі;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка імбиру;
– 1 чайна ложка кумину;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка куркуми або карі;
– 5 грамів розпушувача;
соус:
– 140 грамів сметани;
– 25 грамів чилі;
– 75 грамів майонезу;
– 20 грамів петрушки;
– 15 грамів кропу;
– 25 грамів меду;
– 5 грамів солі;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 25 грамів оливкової олії;
– 35 грамів соусу шрірача або барбекю.
Приготування:
- Крильця миємо, розрізаємо по суглобу, кладемо в миску та додаємо всі інгредієнти для маринаду і добре перемішуємо. Маринуємо кілька годин, можна ніч.
- До борошна додаємо всі інгредієнти. Зливаємо воду з крилець, додаємо 80 грамів борошна і робимо тісто. Олію нагріваємо до 180 градусів.
- Обкатуємо крильця у борошні зі спеціями, потім – у рідину, знову у борошно і смажимо у фритюрі близько 4 хвилин.
- Соус готувати дуже просто – треба лише змішати всі інгредієнти.
- Подаємо пікантні крильця з соусом – не залишиться ні шматочка.
Смачного!
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