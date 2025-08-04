Пікантні крильця – це максимальна насолода до улюбленого серіалу чи відпочинку з рідними. Не треба надриватися біля плити, адже з рецептом від знаменитого шефа все дуже легко!

Хрустка скоринка, пікантні спеції, соковите мʼясо – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Додайте сюди улюблений соус – і задоволення буде максимальним. 24 Канал пропонує насолодитися нереально смачними крильцями за рецептом Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати пікантні та соковиті курячі крильця?

Час : 40 хвилин + маринування

: 40 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– 15 грамів солі та перцю;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 1 чайна ложка сухого чилі;

– 2 чайні ложки сухого часнику;

– 1 чайна ложка сухого імбиру;

– 1 чайна ложка кумину;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 1 чайна ложка карі;

– 450 мілілітрів води;

суміш борошна зі спеціями:

– 350 грамів борошна;

– 250 грамів крохмалю;

– 1 чайна ложка копченої паприки;;

– 1 чайна ложка чилі;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 1 чайна ложка імбиру;

– 1 чайна ложка кумину;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 1 чайна ложка куркуми або карі;

– 5 грамів розпушувача;

соус:

– 140 грамів сметани;

– 25 грамів чилі;

– 75 грамів майонезу;

– 20 грамів петрушки;

– 15 грамів кропу;

– 25 грамів меду;

– 5 грамів солі;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 25 грамів оливкової олії;

– 35 грамів соусу шрірача або барбекю.



Приготування:

Крильця миємо, розрізаємо по суглобу, кладемо в миску та додаємо всі інгредієнти для маринаду і добре перемішуємо. Маринуємо кілька годин, можна ніч. До борошна додаємо всі інгредієнти. Зливаємо воду з крилець, додаємо 80 грамів борошна і робимо тісто. Олію нагріваємо до 180 градусів. Обкатуємо крильця у борошні зі спеціями, потім – у рідину, знову у борошно і смажимо у фритюрі близько 4 хвилин. Соус готувати дуже просто – треба лише змішати всі інгредієнти. Подаємо пікантні крильця з соусом – не залишиться ні шматочка.

Смачного!

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