Запечена картопля з курячим м’ясом у рукаві: як приготувати соковиту вечерю

Запечена картопля з курячими гомілками в рукаві — це той випадок, коли проста вечеря може вийти і соковитою, і рум’яною без зайвих клопотів.

Запечена картопля з курячими гомілками в рукаві – це простий спосіб отримати соковиту вечерю без зайвих клопотів. Тут все вирішує рукав для запікання. В ньому картопля й гомілки готуються у власному соку, тому не пересихають, пише Нaidukova_recipes. Наприкінці рукав розгортають, щоб страва встигла підрум’янитися і набула легкої золотистої скоринки.

Як зробити вечерю з курки та картоплі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 6 курячих гомілок;

– 1 – 2 цибулини;

– 2 – 3 столові ложки кетчупу або перетертих помідорів;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– 1,5 чайної ложки приправи;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– паприка до смаку;

– олія для змащування форми.

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Приготування: