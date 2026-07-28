Запечена картопля з курячими гомілками в рукаві – це простий спосіб отримати соковиту вечерю без зайвих клопотів. Тут все вирішує рукав для запікання. В ньому картопля й гомілки готуються у власному соку, тому не пересихають, пише Нaidukova_recipes. Наприкінці рукав розгортають, щоб страва встигла підрум’янитися і набула легкої золотистої скоринки.

Як зробити вечерю з курки та картоплі?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 6 курячих гомілок;
– 1 – 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки кетчупу або перетертих помідорів;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– 1,5 чайної ложки приправи;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– паприка до смаку;
– олія для змащування форми.

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Приготування:

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  1. Помийте та наріжте картоплю.
  2. Додайте гомілки, цибулю та спеції.
  3. Полийте соусом із кетчупу або перетертих помідорів, сметани, приправи та солі, після чого ще раз перемішайте.
  4. Перекладіть усе в рукав і запікайте при температурі 190 – 200 градусів 45 хвилин.
  5. Розгорніть рукав і запікайте ще 5 – 10 хвилин, щоб страва злегка підрум’янилася.