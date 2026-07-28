Запечена картопля з курячими гомілками в рукаві – це простий спосіб отримати соковиту вечерю без зайвих клопотів. Тут все вирішує рукав для запікання. В ньому картопля й гомілки готуються у власному соку, тому не пересихають, пише Нaidukova_recipes. Наприкінці рукав розгортають, щоб страва встигла підрум’янитися і набула легкої золотистої скоринки.
Як зробити вечерю з курки та картоплі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 6 курячих гомілок;
– 1 – 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки кетчупу або перетертих помідорів;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– 1,5 чайної ложки приправи;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– паприка до смаку;
– олія для змащування форми.
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Приготування:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Помийте та наріжте картоплю.
- Додайте гомілки, цибулю та спеції.
- Полийте соусом із кетчупу або перетертих помідорів, сметани, приправи та солі, після чого ще раз перемішайте.
- Перекладіть усе в рукав і запікайте при температурі 190 – 200 градусів 45 хвилин.
- Розгорніть рукав і запікайте ще 5 – 10 хвилин, щоб страва злегка підрум’янилася.