Запеченный картофель с куриными голеньми в рукаве – это простой способ получить сочный ужин без лишних хлопот. Здесь все решает рукав для запекания. В нем картофель и голени готовятся в собственном соке, потому не пересыхают, пишет Нaidukova_recipes. В конце рукав разворачивают, чтобы блюдо успело подрумяниться и приобрело легкую золотистую корочку.
Как сделать ужин из курицы и картофеля?
- Время : 1 час
- Порций : 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 6 куриных голеней;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 – 3 столовые ложки кетчупа или перетертых помидоров;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– 1,5 чайной ложки приправы;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– паприка по вкусу;
– масло для смазывания формы.
Прекрасная трапеза для семьи: смотрите видео
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- Помойте и нарежьте картофель.
- Разместите голени, лук и специи.
- Полейте соусом из кетчупа или перетертых помидоров, сметаны, приправы и соли, после чего перемешайте еще раз.
- Переложите все в рукав и запекайте при температуре 190 – 200 градусов 45 минут.
- Разверните рукав и запекайте еще 5 – 10 минут, чтобы блюдо слегка подрумянилось.