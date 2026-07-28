Запеченный картофель с куриными голеньми в рукаве – это простой способ получить сочный ужин без лишних хлопот. Здесь все решает рукав для запекания. В нем картофель и голени готовятся в собственном соке, потому не пересыхают, пишет Нaidukova_recipes. В конце рукав разворачивают, чтобы блюдо успело подрумяниться и приобрело легкую золотистую корочку.

Как сделать ужин из курицы и картофеля?

Время : 1 час

: 1 час Порций : 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 6 куриных голеней;

– 1 – 2 луковицы;

– 2 – 3 столовые ложки кетчупа или перетертых помидоров;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– 1,5 чайной ложки приправы;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– паприка по вкусу;

– масло для смазывания формы.

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Приготовление: