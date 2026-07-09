Не викидайте квіти кабачків: з них можна приготувати смачну закуску

Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів, який цінують за ніжний смак, простоту приготування. Квіти з кабачків взагалі вважають за делікатес, тому їх точно варто хоч раз приготувати.

Перед тим як дати плоди, рослина зацвітає великими квітами красивого медового кольору. Вони не просто декоративні – вони їстівні та надзвичайно смачні. Під час приготування квітів є важливий нюанс: обов'язково потрібно видаляти квітконіжки та маточки (стовпчики). Вони мають гіркуватий присмак і можуть зіпсувати всю страву, повідомляє Christinas Сucina. Як приготувати смажені квіти кабачків у клярі? Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порцій: залежить від кількості квітів Інгредієнти:

– квіти кабачків;

– борошно;

– дрібка солі;

– молоко за бажанням;

– вода;

– олія для смаження. Як приготувати квіти кабачка / Фото Christinas Сucina. Приготування: Квіти обережно очистіть: видаліть маточку та стебло, після чого промийте квіти й обсушіть на паперовому рушнику. Якщо вони трохи порвуться або повністю розкриються, це не страшно – так навіть легше перевірити, чи всередині немає бруду або комах. Для кляру всипте в миску борошно та додайте дрібку солі. Влийте трохи молока, але для безмолочного або веганського варіанта його можна не використовувати. Потім поступово підливайте воду й збивайте масу вінчиком або виделкою, доки кляр стане густим і однорідним. Замість звичайної води можна взяти газовану або додати дрібку соди, хоча в базовому варіанті достатньо лише борошна, солі та води. Добре збийте кляр ще 1 – 2 хвилини й залиште його відпочити щонайменше на 10 хвилин. У сковороді розігрійте олію. Щоб перевірити температуру, капніть у неї трохи кляру: він має одразу почати смажитися. Занурюйте квіти в тісто так, щоб вони були повністю вкриті, але зайвому кляру дайте трохи стекти. Викладайте квіти на гарячу сковороду й смажте в невеликій кількості олії до рум’яності з одного боку, потім переверніть і доведіть до готовності з іншого. Готові квіти викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Найкраще подавати їх одразу, поки вони ще гарячі або теплі.