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9 липня, 18:40
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Не викидайте квіти кабачків: з них можна приготувати смачну закуску

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів, який цінують за ніжний смак, простоту приготування. Квіти з кабачків взагалі вважають за делікатес, тому їх точно варто хоч раз приготувати.

Перед тим як дати плоди, рослина зацвітає великими квітами красивого медового кольору. Вони не просто декоративні – вони їстівні та надзвичайно смачні. Під час приготування квітів є важливий нюанс: обов'язково потрібно видаляти квітконіжки та маточки (стовпчики). Вони мають гіркуватий присмак і можуть зіпсувати всю страву, повідомляє Christinas Сucina.

Як приготувати смажені квіти кабачків у клярі? 

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порцій: залежить від кількості квітів 

Інгредієнти: 
– квіти кабачків; 
– борошно; 
– дрібка солі; 
– молоко за бажанням; 
– вода; 
– олія для смаження. 

Як приготувати квіти кабачка / Фото Christinas Сucina.

Приготування: 

  1. Квіти обережно очистіть: видаліть маточку та стебло, після чого промийте квіти й обсушіть на паперовому рушнику. Якщо вони трохи порвуться або повністю розкриються, це не страшно – так навіть легше перевірити, чи всередині немає бруду або комах.
  2. Для кляру всипте в миску борошно та додайте дрібку солі.
  3. Влийте трохи молока, але для безмолочного або веганського варіанта його можна не використовувати.
  4. Потім поступово підливайте воду й збивайте масу вінчиком або виделкою, доки кляр стане густим і однорідним.
  5. Замість звичайної води можна взяти газовану або додати дрібку соди, хоча в базовому варіанті достатньо лише борошна, солі та води.
  6. Добре збийте кляр ще 1 – 2 хвилини й залиште його відпочити щонайменше на 10 хвилин. У сковороді розігрійте олію.
  7. Щоб перевірити температуру, капніть у неї трохи кляру: він має одразу почати смажитися. Занурюйте квіти в тісто так, щоб вони були повністю вкриті, але зайвому кляру дайте трохи стекти.
  8. Викладайте квіти на гарячу сковороду й смажте в невеликій кількості олії до рум’яності з одного боку, потім переверніть і доведіть до готовності з іншого.
  9. Готові квіти викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
  10. Найкраще подавати їх одразу, поки вони ще гарячі або теплі.

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