Перед тим як дати плоди, рослина зацвітає великими квітами красивого медового кольору. Вони не просто декоративні – вони їстівні та надзвичайно смачні. Під час приготування квітів є важливий нюанс: обов'язково потрібно видаляти квітконіжки та маточки (стовпчики). Вони мають гіркуватий присмак і можуть зіпсувати всю страву, повідомляє Christinas Сucina.

Як приготувати смажені квіти кабачків у клярі?

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порцій: залежить від кількості квітів

Інгредієнти:

– квіти кабачків;

– борошно;

– дрібка солі;

– молоко за бажанням;

– вода;

– олія для смаження.

Як приготувати квіти кабачка / Фото Christinas Сucina.

Приготування: