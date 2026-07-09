Перед тим як дати плоди, рослина зацвітає великими квітами красивого медового кольору. Вони не просто декоративні – вони їстівні та надзвичайно смачні. Під час приготування квітів є важливий нюанс: обов'язково потрібно видаляти квітконіжки та маточки (стовпчики). Вони мають гіркуватий присмак і можуть зіпсувати всю страву, повідомляє Christinas Сucina.
Як приготувати смажені квіти кабачків у клярі?
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порцій: залежить від кількості квітів
Інгредієнти:
– квіти кабачків;
– борошно;
– дрібка солі;
– молоко за бажанням;
– вода;
– олія для смаження.
Як приготувати квіти кабачка / Фото Christinas Сucina.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- Квіти обережно очистіть: видаліть маточку та стебло, після чого промийте квіти й обсушіть на паперовому рушнику. Якщо вони трохи порвуться або повністю розкриються, це не страшно – так навіть легше перевірити, чи всередині немає бруду або комах.
- Для кляру всипте в миску борошно та додайте дрібку солі.
- Влийте трохи молока, але для безмолочного або веганського варіанта його можна не використовувати.
- Потім поступово підливайте воду й збивайте масу вінчиком або виделкою, доки кляр стане густим і однорідним.
- Замість звичайної води можна взяти газовану або додати дрібку соди, хоча в базовому варіанті достатньо лише борошна, солі та води.
- Добре збийте кляр ще 1 – 2 хвилини й залиште його відпочити щонайменше на 10 хвилин. У сковороді розігрійте олію.
- Щоб перевірити температуру, капніть у неї трохи кляру: він має одразу почати смажитися. Занурюйте квіти в тісто так, щоб вони були повністю вкриті, але зайвому кляру дайте трохи стекти.
- Викладайте квіти на гарячу сковороду й смажте в невеликій кількості олії до рум’яності з одного боку, потім переверніть і доведіть до готовності з іншого.
- Готові квіти викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
- Найкраще подавати їх одразу, поки вони ще гарячі або теплі.