Прежде чем дать плоды, растение зацветает большими цветами красивого медового цвета. Они не просто декоративны – они съедобны и необыкновенно вкусны. При приготовлении цветов есть важный нюанс: обязательно нужно удалять цветоножки и пестики (столбики). Они имеют горьковатый привкус и могут испортить все блюдо, сообщает Christinas Сucina.

Как приготовить жареные цветы кабачков в кляре?

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порций: зависит от количества цветов

Ингредиенты:

– цветы кабачков;

– мука;

– щепотка соли;

– молоко по желанию;

– вода;

– масло для жарки.

Как приготовить цветы кабачка / Фото Christinas Сucina.

Приготовление: