Мариновані гриби: рецепт, який вдається навіть новачкам

Мариновані гриби не обов’язково довго варити у великій кількості води й окремо готувати складний розсіл. Для швидкої закуски достатньо скласти все в каструлю, прогріти маринад зі спеціями, а потім дати грибам пустити власний сік.

У цьому рецепті гриби тушкуються прямо з олією, оцтом, часником, лавровим листом і перцем. Після ночі в холодильнику вони стають щільнішими, добре просочуються маринадом і підходять до картоплі, м’яса або святкових закусок, зазначає Кухня без секретів. Як приготувати швидкі мариновані гриби без варіння у воді? Час: 25 хвилин + 12 годин у холодильнику

Порцій: приблизно 1,3 – 1,5 літра грибів Інгредієнти:

– 1 кілограм грибів;

– 150 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 головка часнику;

– 6 лаврових листків;

– 20 горошин чорного перцю;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 100 мілілітрів яблучного оцту або 70 мілілітрів оцту 9%. Приготування: Гриби помийте та за потреби поріжте. Якщо шампіньйони або гливи великі, розріжте їх навпіл, а дрібні можна залишити цілими. У каструлю влийте рафіновану олію та поставте на середній вогонь, щоб вона добре прогрілася. Часник поріжте пластинками й додайте до олії. Покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, сіль і цукор. Влийте яблучний оцет або звичайний оцет 9%. Прогрійте маринад, щоб спеції й часник віддали свій аромат, після чого всипте підготовлені гриби. Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте гриби на маленькому вогні 15 хвилин від моменту закипання. Перемішувати їх ложкою не потрібно: кожні 5 хвилин акуратно струшуйте каструлю, щоб нижні гриби опинилися зверху, а верхні – внизу. Поступово гриби пустять сік, і саме в цій рідині разом із маринадом вони будуть готуватися. Через 15 хвилин перекладіть гарячі гриби разом із маринадом у чисту скляну банку або іншу підготовлену тару. Банку перед цим обдайте окропом або прогрійте, щоб вона не тріснула від гарячого маринаду. Із 1 кілограма грибів виходить приблизно 1,3 літра готової закуски, тому зручно взяти банку об’ємом 1,5 літра. Притисніть гриби так, щоб вони були покриті маринадом, дайте повністю охолонути й поставте в холодильник щонайменше на 12 годин. Після настоювання гриби стануть більш насиченими на смак і будуть готові до подавання.