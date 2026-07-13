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13 липня, 16:15
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Мариновані гриби: рецепт, який вдається навіть новачкам

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Мариновані гриби не обов’язково довго варити у великій кількості води й окремо готувати складний розсіл. Для швидкої закуски достатньо скласти все в каструлю, прогріти маринад зі спеціями, а потім дати грибам пустити власний сік.

У цьому рецепті гриби тушкуються прямо з олією, оцтом, часником, лавровим листом і перцем. Після ночі в холодильнику вони стають щільнішими, добре просочуються маринадом і підходять до картоплі, м’яса або святкових закусок, зазначає Кухня без секретів.

Як приготувати швидкі мариновані гриби без варіння у воді? 

  • Час: 25 хвилин + 12 годин у холодильнику
  • Порцій: приблизно 1,3 – 1,5 літра грибів 

Інгредієнти
– 1 кілограм грибів; 
– 150 мілілітрів рафінованої олії; 
– 1 головка часнику; 
– 6 лаврових листків; 
– 20 горошин чорного перцю; 
– 2 чайні ложки солі; 
– 2 чайні ложки цукру; 
– 100 мілілітрів яблучного оцту або 70 мілілітрів оцту 9%. 

Приготування: 

  1. Гриби помийте та за потреби поріжте.
  2. Якщо шампіньйони або гливи великі, розріжте їх навпіл, а дрібні можна залишити цілими.
  3. У каструлю влийте рафіновану олію та поставте на середній вогонь, щоб вона добре прогрілася.
  4. Часник поріжте пластинками й додайте до олії.
  5. Покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, сіль і цукор. Влийте яблучний оцет або звичайний оцет 9%.
  6. Прогрійте маринад, щоб спеції й часник віддали свій аромат, після чого всипте підготовлені гриби.
  7. Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте гриби на маленькому вогні 15 хвилин від моменту закипання.
  8. Перемішувати їх ложкою не потрібно: кожні 5 хвилин акуратно струшуйте каструлю, щоб нижні гриби опинилися зверху, а верхні – внизу.
  9. Поступово гриби пустять сік, і саме в цій рідині разом із маринадом вони будуть готуватися.
  10. Через 15 хвилин перекладіть гарячі гриби разом із маринадом у чисту скляну банку або іншу підготовлену тару.
  11. Банку перед цим обдайте окропом або прогрійте, щоб вона не тріснула від гарячого маринаду.
  12. Із 1 кілограма грибів виходить приблизно 1,3 літра готової закуски, тому зручно взяти банку об’ємом 1,5 літра.
  13. Притисніть гриби так, щоб вони були покриті маринадом, дайте повністю охолонути й поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.
  14. Після настоювання гриби стануть більш насиченими на смак і будуть готові до подавання.

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