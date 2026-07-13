У цьому рецепті гриби тушкуються прямо з олією, оцтом, часником, лавровим листом і перцем. Після ночі в холодильнику вони стають щільнішими, добре просочуються маринадом і підходять до картоплі, м’яса або святкових закусок, зазначає Кухня без секретів.
Як приготувати швидкі мариновані гриби без варіння у воді?
- Час: 25 хвилин + 12 годин у холодильнику
- Порцій: приблизно 1,3 – 1,5 літра грибів
Інгредієнти:
– 1 кілограм грибів;
– 150 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 головка часнику;
– 6 лаврових листків;
– 20 горошин чорного перцю;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 100 мілілітрів яблучного оцту або 70 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Гриби помийте та за потреби поріжте.
- Якщо шампіньйони або гливи великі, розріжте їх навпіл, а дрібні можна залишити цілими.
- У каструлю влийте рафіновану олію та поставте на середній вогонь, щоб вона добре прогрілася.
- Часник поріжте пластинками й додайте до олії.
- Покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, сіль і цукор. Влийте яблучний оцет або звичайний оцет 9%.
- Прогрійте маринад, щоб спеції й часник віддали свій аромат, після чого всипте підготовлені гриби.
- Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте гриби на маленькому вогні 15 хвилин від моменту закипання.
- Перемішувати їх ложкою не потрібно: кожні 5 хвилин акуратно струшуйте каструлю, щоб нижні гриби опинилися зверху, а верхні – внизу.
- Поступово гриби пустять сік, і саме в цій рідині разом із маринадом вони будуть готуватися.
- Через 15 хвилин перекладіть гарячі гриби разом із маринадом у чисту скляну банку або іншу підготовлену тару.
- Банку перед цим обдайте окропом або прогрійте, щоб вона не тріснула від гарячого маринаду.
- Із 1 кілограма грибів виходить приблизно 1,3 літра готової закуски, тому зручно взяти банку об’ємом 1,5 літра.
- Притисніть гриби так, щоб вони були покриті маринадом, дайте повністю охолонути й поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.
- Після настоювання гриби стануть більш насиченими на смак і будуть готові до подавання.