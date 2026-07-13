У цьому рецепті гриби тушкуються прямо з олією, оцтом, часником, лавровим листом і перцем. Після ночі в холодильнику вони стають щільнішими, добре просочуються маринадом і підходять до картоплі, м’яса або святкових закусок, зазначає Кухня без секретів.

Як приготувати швидкі мариновані гриби без варіння у воді?

Час: 25 хвилин + 12 годин у холодильнику

Порцій: приблизно 1,3 – 1,5 літра грибів

Інгредієнти:

– 1 кілограм грибів;

– 150 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 головка часнику;

– 6 лаврових листків;

– 20 горошин чорного перцю;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 100 мілілітрів яблучного оцту або 70 мілілітрів оцту 9%.

Приготування: