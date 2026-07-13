В этом рецепте грибы тушатся прямо с маслом, уксусом, чесноком, лавровым листом и перцем. Простояв ночь в холодильнике, они становятся плотнее, хорошо пропитываются маринадом и отлично сочетаются с картофелем, мясом или праздничными закусками, отмечает "Кухня без секретов".
Как приготовить быстрые маринованные грибы без варки в воде?
- Время: 25 минут + 12 часов в холодильнике
- Порций: примерно 1,3 – 1,5 литра грибов
Ингредиенты:
– 1 килограмм грибов;
– 150 миллилитров рафинированного масла;
– 1 головка чеснока;
– 6 лавровых листьев;
– 20 горошин черного перца;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 100 миллилитров яблочного уксуса или 70 миллилитров уксуса 9%.
Приготовление:
- Грибы помойте и, при необходимости, нарежьте.
- Если шампиньоны или вешенки большие, разрежьте их пополам, а мелкие можно оставить целыми.
- В кастрюлю налейте рафинированное масло и поставьте на средний огонь, чтобы оно хорошо прогрелось.
- Чеснок нарежьте пластинками и добавьте в масло.
- Добавьте лавровый лист, черный перец горошком, соль и сахар. Влейте яблочный уксус или обычный уксус 9%.
- Прогрейте маринад, чтобы специи и чеснок отдали свой аромат, после чего добавьте подготовленные грибы.
- Накройте кастрюлю крышкой и тушите грибы на слабом огне 15 минут с момента закипания.
- Перемешивать их ложкой не нужно: каждые 5 минут аккуратно встряхивайте кастрюлю, чтобы нижние грибы оказались сверху, а верхние – внизу.
- Постепенно грибы пустят сок, и именно в этой жидкости вместе с маринадом они будут готовиться.
- Через 15 минут переложите горячие грибы вместе с маринадом в чистую стеклянную банку или другую подготовленную тару.
- Банку перед этим обдайте кипятком или прогрейте, чтобы она не треснула от горячего маринада.
- Из 1 килограмма грибов получается примерно 1,3 литра готовой закуски, поэтому удобно взять банку объемом 1,5 литра.
- Прижмите грибы так, чтобы они были покрыты маринадом, дайте полностью остыть и поставьте в холодильник не менее чем на 12 часов.
- После настаивания грибы приобретут более насыщенный вкус и будут готовы к подаче.