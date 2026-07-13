В этом рецепте грибы тушатся прямо с маслом, уксусом, чесноком, лавровым листом и перцем. Простояв ночь в холодильнике, они становятся плотнее, хорошо пропитываются маринадом и отлично сочетаются с картофелем, мясом или праздничными закусками, отмечает "Кухня без секретов".

Как приготовить быстрые маринованные грибы без варки в воде?

Время: 25 минут + 12 часов в холодильнике

Порций: примерно 1,3 – 1,5 литра грибов

Ингредиенты:

– 1 килограмм грибов;

– 150 миллилитров рафинированного масла;

– 1 головка чеснока;

– 6 лавровых листьев;

– 20 горошин черного перца;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 100 миллилитров яблочного уксуса или 70 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление: