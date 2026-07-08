Мариновані огірки будуть хрусткими до зими: весь секрет у насінні гірчиці

Додавання насіння гірчиці до маринаду дарує огіркам вишуканий пікантний смак. Воно також допомагає залишатися неймовірно хрусткими протягом усієї зими.

Маринування – це справжнє кулінарне мистецтво, де кожен додатковий інгредієнт може повністю змінити характер страви. Якщо класичні рецепти з кропом та часником вам трохи набридли, спробуйте додати до зимових заготовок секретний інгредієнт, який надасть овочам особливої пікантності та збереже їх хрусткими, пише Shuba.

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Як приготувати огірки на зиму?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 20 грамів солі;

– 4 штуки листя смородини;

– 4 штуки листя вишні;

– 2 штуки лаврового листа;

– 8 штук чорного перцю горошком;

– 20 грамів кореня хрону;

– 20 мілілітрів оцту;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів насіння гірчиці;

– 1,5 літра води (для маринаду).

Дуже хрустко та смачно / Фото Unsplash

Приготування: