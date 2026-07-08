Мариновані огірки будуть хрусткими до зими: весь секрет у насінні гірчиці
Додавання насіння гірчиці до маринаду дарує огіркам вишуканий пікантний смак. Воно також допомагає залишатися неймовірно хрусткими протягом усієї зими.
Маринування – це справжнє кулінарне мистецтво, де кожен додатковий інгредієнт може повністю змінити характер страви. Якщо класичні рецепти з кропом та часником вам трохи набридли, спробуйте додати до зимових заготовок секретний інгредієнт, який надасть овочам особливої пікантності та збереже їх хрусткими, пише Shuba.
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Як приготувати огірки на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 20 грамів солі;
– 4 штуки листя смородини;
– 4 штуки листя вишні;
– 2 штуки лаврового листа;
– 8 штук чорного перцю горошком;
– 20 грамів кореня хрону;
– 20 мілілітрів оцту;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів насіння гірчиці;
– 1,5 літра води (для маринаду).
Дуже хрустко та смачно / Фото Unsplash
Приготування:
- Листя смородини та вишні, лавровий лист і корінь хрону ретельно помийте та обдайте окропом. Викладіть зелень та спеції на дно заздалегідь стерилізованої банки разом із горошинами чорного перцю.
- Огірки добре промийте під холодною водою і щільно укладіть у банку поверх зелені. Залийте крутим окропом і залиште прогрітися на 10 хвилин. Злийте воду, знову залийте свіжим окропом на 10 хвилин – цей процес подвійного прогрівання дозволяє зберегти колір та текстуру овочів.
- Приготуйте запашний маринад. Налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет та насіння гірчиці. Доведіть суміш до кипіння і прокип’ятіть протягом кількох хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.
- Злийте воду з банки з огірками та одразу ж залийте їх гарячим киплячим маринадом із гірчицею. Герметично закатайте банку стерилізованою кришкою, переверніть і залиште до повного охолодження.