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8 липня, 08:30
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Мариновані огірки будуть хрусткими до зими: весь секрет у насінні гірчиці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Додавання насіння гірчиці до маринаду дарує огіркам вишуканий пікантний смак. Воно також допомагає залишатися неймовірно хрусткими протягом усієї зими.

Маринування – це справжнє кулінарне мистецтво, де кожен додатковий інгредієнт може повністю змінити характер страви. Якщо класичні рецепти з кропом та часником вам трохи набридли, спробуйте додати до зимових заготовок секретний інгредієнт, який надасть овочам особливої пікантності та збереже їх хрусткими, пише Shuba

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Як приготувати огірки на зиму?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 1 кілограм огірків; 
– 20 грамів солі; 
– 4 штуки листя смородини; 
– 4 штуки листя вишні; 
– 2 штуки лаврового листа; 
– 8 штук чорного перцю горошком; 
– 20 грамів кореня хрону; 
– 20 мілілітрів оцту; 
– 50 грамів цукру; 
– 30 грамів насіння гірчиці; 
– 1,5 літра води (для маринаду).

Дуже хрустко та смачно / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Листя смородини та вишні, лавровий лист і корінь хрону ретельно помийте та обдайте окропом. Викладіть зелень та спеції на дно заздалегідь стерилізованої банки разом із горошинами чорного перцю.
  2. Огірки добре промийте під холодною водою і щільно укладіть у банку поверх зелені. Залийте крутим окропом і залиште прогрітися на 10 хвилин. Злийте воду, знову залийте свіжим окропом на 10 хвилин – цей процес подвійного прогрівання дозволяє зберегти колір та текстуру овочів.
  3. Приготуйте запашний маринад. Налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет та насіння гірчиці. Доведіть суміш до кипіння і прокип’ятіть протягом кількох хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.
  4. Злийте воду з банки з огірками та одразу ж залийте їх гарячим киплячим маринадом із гірчицею. Герметично закатайте банку стерилізованою кришкою, переверніть і залиште до повного охолодження.

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