2 травня, 10:45
Він буде у вашому холодильнику постійно: йоркширський мʼясний паштет – найкраще для перекусу
Цей паштет завжди наситить та подарує особливі смакові враження. А ще він дуже легкий у приготуванні!
Для приготування цього паштету вам не потрібно виділяти окремий час, ви легко зможете зробити його паралельно з іншими стравами. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Пательня".
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Рецепт йоркширського паштету
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичини;
– 1 чайна ложка солі;
– спеції до смаку;
– 25 грамів розтопленого вершкового масла;
– 6 столових ложок води.
Приготування:
- Наріжте яловичину на невеликі шматочки та викладіть у скляну банку. Додайте сіль і трохи води.
- Герметично закрийте посудину кришкою й поставте на водяну баню приблизно на 2,5 години. Під час приготування періодично доливайте гарячу воду, щоб підтримувати рівень рідини.
- Після завершення тушкування дістаньте банку, додайте у м’ясо улюблені спеції.
- Прокрутіть готове м’ясо через м’ясорубку до утворення однорідної маси.
- Отриманий паштет щільно розкладіть у стерильні банки, зверху залийте тонким шаром розтопленого вершкового масла — це допоможе зберегти продукт і додасть ніжності смаку.
Смачного!
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