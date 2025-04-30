Звісно, товщина млинців залежить і від вашої майстерності, але все ж основа починається з правильної пропорції інгредієнтів. Яким чином її підібраи – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт тонких млинців

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– пакетик ванільного цукру;

– 200 грамів картопляного крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром і крохмалем. Влийте рослинну олію та поступово додавайте молоко, постійно перемішуючи, щоб не утворились грудочки — тісто має бути однорідним. Розігрійте сковорідку, змастіть її невеликою кількістю олії. Виливайте порціями тісто й смажте млинці з обох сторін до красивого золотистого відтінку. Подавайте млинці з улюбленою начинкою.

Смачного!

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