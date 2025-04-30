Звісно, товщина млинців залежить і від вашої майстерності, але все ж основа починається з правильної пропорції інгредієнтів. Яким чином її підібраи – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Король салатів: готуємо класичний "Цезар" – він підкорює усіх

Рецепт тонких млинців

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– пакетик ванільного цукру;
– 200 грамів картопляного крохмалю;
– 500 мілілітрів молока;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром і крохмалем.
  2. Влийте рослинну олію та поступово додавайте молоко, постійно перемішуючи, щоб не утворились грудочки — тісто має бути однорідним.
  3. Розігрійте сковорідку, змастіть її невеликою кількістю олії. Виливайте порціями тісто й смажте млинці з обох сторін до красивого золотистого відтінку.
  4. Подавайте млинці з улюбленою начинкою.

Смачного!

З ним не зрівняється жодна ковбаса: особливо смачний мʼясний рулет з сиром.