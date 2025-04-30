Звісно, товщина млинців залежить і від вашої майстерності, але все ж основа починається з правильної пропорції інгредієнтів. Яким чином її підібраи – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт тонких млинців
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– пакетик ванільного цукру;
– 200 грамів картопляного крохмалю;
– 500 мілілітрів молока;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром і крохмалем.
- Влийте рослинну олію та поступово додавайте молоко, постійно перемішуючи, щоб не утворились грудочки — тісто має бути однорідним.
- Розігрійте сковорідку, змастіть її невеликою кількістю олії. Виливайте порціями тісто й смажте млинці з обох сторін до красивого золотистого відтінку.
- Подавайте млинці з улюбленою начинкою.
Смачного!
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