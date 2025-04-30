Конечно, толщина блинов зависит и от вашего мастерства, но все же основа начинается с правильной пропорции ингредиентов. Каким образом ее подобрать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт тонких блинов
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– пакетик ванильного сахара;
– 200 граммов картофельного крахмала;
– 500 миллилитров молока;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром и крахмалом.
- Влейте растительное масло и постепенно добавляйте молоко, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки – тесто должно быть однородным.
- Разогрейте сковородку, смажьте ее небольшим количеством масла. Выливайте порциями тесто и жарьте блины с обеих сторон до красивого золотистого оттенка.
- Подавайте блины с любимой начинкой.
Приятного аппетита!
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