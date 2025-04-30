Конечно, толщина блинов зависит и от вашего мастерства, но все же основа начинается с правильной пропорции ингредиентов. Каким образом ее подобрать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Король салатов: готовим классический "Цезарь" – он покоряет всех

Рецепт тонких блинов

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– пакетик ванильного сахара;

– 200 граммов картофельного крахмала;

– 500 миллилитров молока;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром и крахмалом. Влейте растительное масло и постепенно добавляйте молоко, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки – тесто должно быть однородным. Разогрейте сковородку, смажьте ее небольшим количеством масла. Выливайте порциями тесто и жарьте блины с обеих сторон до красивого золотистого оттенка. Подавайте блины с любимой начинкой.

Приятного аппетита!

С ним не сравнится ни одна колбаса: особенно вкусный мясной рулет с сыром.