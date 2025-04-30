Этот рулет станет для вас настоящим открытием. Он подойдет с любым гарниром или салатом, а еще он станет альтернативой колбасе для сэндвичей. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт, которым поделился портал "Вкусненькое".
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Рецепт мясного рулета с сыром
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов курино-говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 1/3 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1/3 чайной ложки базилика;
– пол чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки приправы для мяса;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сыра;
кляр:
– 2 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук и фарш пропускаем через мясорубку.
- Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и подбиваем.
- Стол застилаем пищевой пленкой и выкладываем из фарша плотный прямоугольник.
- Выкладываем внутрь натертый сыр, скручиваем рулет и ставим в морозилку на 3 часа.
- Смешиваем все ингредиенты для кляра.
- Достаем рулет, нарезаем порционными кусочками и обжариваем в кляре до готовности.
Приятного аппетита!
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