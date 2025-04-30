Этот рулет станет для вас настоящим открытием. Он подойдет с любым гарниром или салатом, а еще он станет альтернативой колбасе для сэндвичей. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт, которым поделился портал "Вкусненькое".

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Рецепт мясного рулета с сыром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов курино-говяжьего фарша;

– 1 лук;

– 1/3 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1/3 чайной ложки базилика;

– пол чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки приправы для мяса;

– 1 яйцо;

– 150 граммов сыра;

кляр:

– 2 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 200 граммов муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук и фарш пропускаем через мясорубку. Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и подбиваем. Стол застилаем пищевой пленкой и выкладываем из фарша плотный прямоугольник. Выкладываем внутрь натертый сыр, скручиваем рулет и ставим в морозилку на 3 часа. Смешиваем все ингредиенты для кляра. Достаем рулет, нарезаем порционными кусочками и обжариваем в кляре до готовности.

Приятного аппетита!

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