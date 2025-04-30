Цей рулет стане для вас справжнім відкриттям. Він смакуватиме з будь-яким гарніром або салатом, а ще він стане альтернативою ковбасі для сендвічів. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт, яким поділився портал "Смачненьке".
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Рецепт мʼясного рулету з сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячо-яловичого фаршу;
– 1 цибуля;
– 1/3 чайної ложки сушеного часнику;
– 1/3 чайної ложки базиліку;
– пів чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки приправи для мʼяса;
– 1 яйце;
– 150 грамів сиру;
кляр:
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю та фарш пропускаємо через мʼясорубку.
- Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та підбиваємо.
- Стіл застеляємо харчовою плівкою і викладаємо з фаршу щільний прямокутник.
- Викладаємо всередину натертий сир, скручуємо рулет та ставимо у морозилку на 3 години.
- Змішуємо всі інгредієнти для кляру.
- Дістаємо рулет, нарізаємо порційними шматочками та обсмажуємо в клярі до готовності.
Смачного!
Він вас сподобається: мʼясний рулет за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.