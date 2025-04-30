Цей рулет стане для вас справжнім відкриттям. Він смакуватиме з будь-яким гарніром або салатом, а ще він стане альтернативою ковбасі для сендвічів. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт, яким поділився портал "Смачненьке".

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Рецепт мʼясного рулету з сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячо-яловичого фаршу;

– 1 цибуля;

– 1/3 чайної ложки сушеного часнику;

– 1/3 чайної ложки базиліку;

– пів чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки приправи для мʼяса;

– 1 яйце;

– 150 грамів сиру;

кляр:

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 200 грамів борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю та фарш пропускаємо через мʼясорубку. Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та підбиваємо. Стіл застеляємо харчовою плівкою і викладаємо з фаршу щільний прямокутник. Викладаємо всередину натертий сир, скручуємо рулет та ставимо у морозилку на 3 години. Змішуємо всі інгредієнти для кляру. Дістаємо рулет, нарізаємо порційними шматочками та обсмажуємо в клярі до готовності.

Смачного!

Він вас сподобається: мʼясний рулет за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.