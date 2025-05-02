Для приготування цього паштету вам не потрібно виділяти окремий час, ви легко зможете зробити його паралельно з іншими стравами. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Пательня".

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Рецепт йоркширського паштету

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 1 чайна ложка солі;

– спеції до смаку;

– 25 грамів розтопленого вершкового масла;

– 6 столових ложок води.

Приготування:

Наріжте яловичину на невеликі шматочки та викладіть у скляну банку. Додайте сіль і трохи води. Герметично закрийте посудину кришкою й поставте на водяну баню приблизно на 2,5 години. Під час приготування періодично доливайте гарячу воду, щоб підтримувати рівень рідини. Після завершення тушкування дістаньте банку, додайте у м’ясо улюблені спеції. Прокрутіть готове м’ясо через м’ясорубку до утворення однорідної маси. Отриманий паштет щільно розкладіть у стерильні банки, зверху залийте тонким шаром розтопленого вершкового масла — це допоможе зберегти продукт і додасть ніжності смаку.

Смачного!

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