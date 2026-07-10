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10 липня, 11:34
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Коли огірків забагато, готуйте їх по-корейськи: взимку ця банка не застоїться

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли огірків багато, частину хочеться закрити не тільки класичними маринованими чи квашеними. Салат по-корейськи добре підходить для такої заготівлі: огірки залишаються хрумкими, морква додає кольору, а спеції роблять смак виразнішим.

Огірки спершу маринуються у власному соку з оцтом, олією, часником і коріандром, а вже потім розкладаються в банки. Після стерилізації така закуска добре стоїть узимку й пасує до картоплі, м’яса або просто як салат до обіду, пише Мartusya_678

Як приготувати огірки по-корейськи на зиму? 

  • Час: 30 хвилин + 2 – 3 години на маринування + стерилізація
  • Порцій: залежить від об’єму банок 

Інгредієнти: 
– 2 кілограми огірків; 
– 500 грамів моркви; 
– 1 головка часнику; 
– 100 грамів цукру; 
– 40 грамів солі; 
– 100 мілілітрів оцту 9%; 
– 100 мілілітрів олії; 
– 1 чайна ложка меленого коріандру; 
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю; 
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю. 

Ці огірки такі смачні / Колаж 24 Каналу

Приготування: 

  1. Огірки добре помийте та наріжте брусочками або кружальцями.
  2. Моркву очистіть і натріть на тертці для моркви по-корейськи. Часник пропустіть через прес. Перекладіть огірки, моркву й часник у велику миску або каструлю.
  3. Додайте цукор, сіль, оцет, олію, мелений коріандр, чорний і червоний мелений перець.
  4. Добре перемішайте овочі зі спеціями та залиште на 2 – 3 години, щоб вони промаринувалися й пустили сік. Після цього розкладіть салат у чисті банки разом із соком, який утворився під час маринування.
  5. Поставте банки стерилізуватися: банки об’ємом 500 мілілітрів стерилізуйте 10 – 15 хвилин після закипання води, банки об’ємом 1 літр – 20 хвилин.
  6. Після стерилізації закатайте банки кришками, переверніть догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження.

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