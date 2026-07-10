Огурцы сначала маринуются в собственном соке с уксусом, маслом, чесноком и кориандром, а уже потом раскладываются в банки. После стерилизации такая закуска хорошо хранится зимой и подходит к картофелю, мясу или просто в качестве салата к обеду, пишет Мartusya_678.

Как приготовить огурцы по-корейски на зиму?

Время: 30 минут + 2–3 часа на маринование + стерилизация

30 минут + 2–3 часа на маринование + стерилизация Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 500 граммов моркови;

– 1 головка чеснока;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов соли;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 0,5 чайной ложки красного молотого перца.

Эти огурцы такие вкусные / Коллаж 24 Канала

Приготовление: