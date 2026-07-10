Огірки спершу маринуються у власному соку з оцтом, олією, часником і коріандром, а вже потім розкладаються в банки. Після стерилізації така закуска добре стоїть узимку й пасує до картоплі, м’яса або просто як салат до обіду, пише Мartusya_678.
Як приготувати огірки по-корейськи на зиму?
- Час: 30 хвилин + 2 – 3 години на маринування + стерилізація
- Порцій: залежить від об’єму банок
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 500 грамів моркви;
– 1 головка часнику;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів солі;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю.
Ці огірки такі смачні / Колаж 24 КаналуЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Огірки добре помийте та наріжте брусочками або кружальцями.
- Моркву очистіть і натріть на тертці для моркви по-корейськи. Часник пропустіть через прес. Перекладіть огірки, моркву й часник у велику миску або каструлю.
- Додайте цукор, сіль, оцет, олію, мелений коріандр, чорний і червоний мелений перець.
- Добре перемішайте овочі зі спеціями та залиште на 2 – 3 години, щоб вони промаринувалися й пустили сік. Після цього розкладіть салат у чисті банки разом із соком, який утворився під час маринування.
- Поставте банки стерилізуватися: банки об’ємом 500 мілілітрів стерилізуйте 10 – 15 хвилин після закипання води, банки об’ємом 1 літр – 20 хвилин.
- Після стерилізації закатайте банки кришками, переверніть догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження.