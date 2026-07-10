Огірки спершу маринуються у власному соку з оцтом, олією, часником і коріандром, а вже потім розкладаються в банки. Після стерилізації така закуска добре стоїть узимку й пасує до картоплі, м’яса або просто як салат до обіду, пише Мartusya_678.

Як приготувати огірки по-корейськи на зиму?

Час: 30 хвилин + 2 – 3 години на маринування + стерилізація

30 хвилин + 2 – 3 години на маринування + стерилізація Порцій: залежить від об’єму банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 500 грамів моркви;

– 1 головка часнику;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів солі;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю.

Ці огірки такі смачні / Колаж 24 Каналу

Приготування: