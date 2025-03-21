Десерт, що вразить глибиною смаку: рецепт карамельної панакоти з горіховою ноткою
Панакота – це справжній символ італійської гастрономічної елегантності. Простий у приготуванні, але витончений на смак, цей десерт підкорив гурманів у всьому світі.
Історія цього десерту історія почалася в мальовничому П'ємонті ще в 1960-х роках, і відтоді панакота не втрачає своєї популярності. У класичному рецепті використовують мінімум інгредієнтів, а головна магія відбувається у процесі застигання, інформує 24 Канал з посиланням на papilot. А якщо додати карамельний соус – смак стане ще глибшим і насиченішим.
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Рецепт карамельної панакоти
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 90 грамів цукру;
– 250 мілілітрів молока 3,2%;
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– насіння одного стручка ванілі;
– 3 столові ложки желатину в порошку.
Для карамельного топінгу:
– 120 грамів цукру;
– 70 грамів вершкового масла;
– 110 мілілітрів жирних вершків;
– 1 чайна ложка морської солі.
Для карамелізованих горіхів:
– жменя горіхів пекан;
– 2 столові ложки молока;
– 2 столові ложки меду;
– щіпка кориці.
Приготування:
- Залийте желатин холодною водою й залиште на кілька хвилин, щоб він набух.
- У невелику каструлю влийте вершки та молоко, додайте цукор, перемішайте й поставте на повільний вогонь.
- Через деякий час додайте желатин і насіння ванілі. Помішуйте, поки маса не розчиниться.
- Потім розлийте суміш у миски, залиште охолоджуватися, а після цього поставте в холодильник на 8 – 9 годин до повного застигання.
- Приготуйте карамельний соус. У невелику каструлю рівномірно насипте цукор.
- Нагрівайте його на повільному вогні, поки він не розчиниться (на цьому етапі не перемішуйте).
- Додайте масло й сіль, енергійно перемішайте. Потім влийте вершки, ще раз перемішайте й зніміть з вогню.
- Залиште соус охолоджуватися.
- У каструлю покладіть мед, влийте молоко й додайте корицю. Нагрівайте, поки мед повністю розчиниться. Перемішайте й додайте горіхи.
- Обсмажуйте їх деякий час, постійно помішуючи. Зніміть каструлю з вогню, коли медова маса почне кристалізуватися. Залиште остигати, потім подрібніть на дрібні шматочки.
- Подавайте десерт із карамельним соусом, перед подачею посипте карамелізованими горіхами.
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