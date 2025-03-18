Якщо ви шукаєте оригінальний десерт для незабутнього святкування, то цей рецепт неодмінно стане вам у пригоді. Повірте – світову популярність цей торт заслужив не просто так, інформує 24 Канал з посиланням на "Субота".
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Рецепт торта пані Валевська
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
коржі:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 жовтки;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
1 пакетик розпушувача;
дрібка солі;
безе:
– 4 білки;
– дрібка солі;
– 180 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
крем:
– 400 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів вершкового масла;
додатково:
– 400 грамів густого джему з чорної смородини;
– 80 грамів нарізаних горіхів.
Приготування:
- У мисці взбити яйця з цукром, ванільним цукром і невеликою кількістю солі. Додати крохмаль, добре перемішати і поступово вливати гаряче молоко, постійно помішуючи. Перелити отриману масу в каструлю і варити до загущення. Охолодити до кімнатної температури.
- Розтерти вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Додавати по одному жовтки, добре перемішуючи. Присіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто. Розділити його на дві частини, розкачати між пергаментом до утворення прямокутників і охолодити протягом 20 хвилин.
- Розгорнути тісто на пекарському аркуші і випікати протягом 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Охолодити.
- Збити білки з невеликою кількістю солі до утворення пишної піни. Поступово додавати цукор і продовжувати вбивати до стійких піків. Додати крохмаль і добре перемішати.
- Покрити коржі смородиновим джемом, нанести безе, посипати горіхами, залишаючи краї чистими. Випікати протягом 30 – 35 хвилин при температурі 150 градусів.
- Збити вершкове масло до пишності, потім додати заварний крем і добре перемішати.
- Покрити один корж кремом, накласти другий корж. Перед подачею поставити в холодильник принаймні на 1 годину.
Смачного!
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