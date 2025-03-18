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Рецепт торта пани Валевская
- Время: 2 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
коржи:
– 300 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 желтка;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
1 пакетик разрыхлителя;
щепотка соли;
безе:
– 4 белка;
– щепотка соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
крем:
– 400 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов сливочного масла;
дополнительно:
– 400 граммов густого джема из черной смородины;
– 80 граммов нарезанных орехов.
Приготовление:
- В миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и небольшим количеством соли. Добавить крахмал, хорошо перемешать и постепенно вливать горячее молоко, постоянно помешивая. Перелить полученную массу в кастрюлю и варить до загустения. Охладить до комнатной температуры.
- Растереть сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавлять по одному желтки, хорошо перемешивая. Присеять муку с разрыхлителем и замесить тесто. Разделить его на две части, раскатать между пергаментом до образования прямоугольников и охладить в течение 20 минут.
- Развернуть тесто на пекарском листе и выпекать в течение 12 – 15 минут при температуре 180 градусов. Охладить.
- Взбить белки с небольшим количеством соли до образования пышной пены. Постепенно добавлять сахар и продолжать вбивать до устойчивых пиков. Добавить крахмал и хорошо перемешать.
- Покрыть коржи смородиновым джемом, нанести безе, посыпать орехами, оставляя края чистыми. Выпекать в течение 30 – 35 минут при температуре 150 градусов.
- Взбить сливочное масло до пышности, затем добавить заварной крем и хорошо перемешать.
- Покрыть один корж кремом, наложить второй корж. Перед подачей поставить в холодильник по крайней мере на 1 час.
Приятного аппетита!
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