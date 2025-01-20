Паста з креветками за 15 хвилин: проста та смачна ідея для вечері
Ця італійська страва привертає увагу своєю елегантністю та простотою у приготуванні. Завдяки тому, що основним інгредієнтом цієї страви є морепродукти, вона не тільки ситна, але й низькокалорійна та багата на необхідні білки і мінерали.
Щоб приготувати пасту з креветками у вершковому соусі треба небагато часу і мінімум інгредієнтів. Рецептом смачної вечері ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Паста з креветками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 0,5 кілограма креветок очищених;
– 4 зубчики часнику;
– 1 цибуля ріпчаста;
– 0,5 кілограма томатів чері;
– 100 грамів пасти орзо;
– 400 мілілітрів бульйону овочевого;
– 50 мілілітрів вершків 15%;
– 3 столові ложки пармезану.
Приготування:
Розігрійте сковороду і змастіть її вершковим маслом. Очищені креветки відправте обсмажуватись на кілька хвилин, а потім викладіть їх на окрему тарілку.
- На ту ж сковороду викладіть дрібно порубану цибулю і пропущену через прес часник.
- Додайте до них розрізані на четвертинки томати, пасту та залийте овочевим бульйоном. Тушкуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин, після чого покладіть до них креветки.
- Влийте вершки і притрусіть двома столовими ложками пармезану. Розмішайте та доведіть до повного приготування пасти – приблизно 5 хвилин.
Смачного!
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