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6 серпня, 08:14
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Яблучна шарлотка в мультиварці: простий десерт із рум’яною скоринкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Пишна яблучна шарлотка в мультиварці готується з простих продуктів, а весь фокус — у збитих яйцях, розпушувачі та рівномірному нагріванні.

Чому в одних шарлотка піднімається пишно, а в інших виходить щільною і важкою? Секрет часто ховається не лише в яйцях і борошні, а й у способі випікання – у цьому рецепті він працює на користь десерту, розповідає SHUBA.

Як приготувати пишну шарлотку?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти: 
– 4 яйця; 
– 1 склянка цукру; 
– 1 склянка борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача; 
– 3 – 4 яблука; 
– вершкове масло для змащування чаші; 
– цукрова пудра для подачі.

Приготування:

  1. Вимийте яблука, видаліть серцевину та наріжте їх шматочками середнього розміру. Шкірку можна залишити, якщо вона тонка.
  2. Просійте борошно з розпушувачем.
  3. У чистій сухій мисці збийте яйця з цукром міксером до пишної світлої маси.
  4. Додайте борошно з розпушувачем і обережно перемішайте тісто до однорідності.
  5. Змастіть чашу мультиварки вершковим маслом, викладіть яблука рівним шаром і залийте їх тістом.
  6. Увімкніть режим "Випікання" з температурою 160 градусів.
  7. Коли шарлотка буде готова, дістаньте її з чаші, перевернувши на тарілку або підставку.
  8. Дайте десерту трохи охолонути й посипте цукровою пудрою перед подачею.

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