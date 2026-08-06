Чому в одних шарлотка піднімається пишно, а в інших виходить щільною і важкою? Секрет часто ховається не лише в яйцях і борошні, а й у способі випікання – у цьому рецепті він працює на користь десерту, розповідає SHUBA.

Як приготувати пишну шарлотку?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 – 4 яблука;

– вершкове масло для змащування чаші;

– цукрова пудра для подачі.

Приготування: