Чому в одних шарлотка піднімається пишно, а в інших виходить щільною і важкою? Секрет часто ховається не лише в яйцях і борошні, а й у способі випікання – у цьому рецепті він працює на користь десерту, розповідає SHUBA.
Як приготувати пишну шарлотку?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 – 4 яблука;
– вершкове масло для змащування чаші;
– цукрова пудра для подачі.
Приготування:
- Вимийте яблука, видаліть серцевину та наріжте їх шматочками середнього розміру. Шкірку можна залишити, якщо вона тонка.
- Просійте борошно з розпушувачем.
- У чистій сухій мисці збийте яйця з цукром міксером до пишної світлої маси.
- Додайте борошно з розпушувачем і обережно перемішайте тісто до однорідності.
- Змастіть чашу мультиварки вершковим маслом, викладіть яблука рівним шаром і залийте їх тістом.
- Увімкніть режим "Випікання" з температурою 160 градусів.
- Коли шарлотка буде готова, дістаньте її з чаші, перевернувши на тарілку або підставку.
- Дайте десерту трохи охолонути й посипте цукровою пудрою перед подачею.