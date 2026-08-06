Почему у одних шарлотка поднимается пышно, а у других получается плотной и тяжелой? Секрет часто кроется не только в яйцах и муке, но и в способе выпечки – в этом рецепте он играет на пользу десерту, рассказывает SHUBA.

Как приготовить пышную шарлотку?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 – 4 яблока;

– сливочное масло для смазывания формы;

– сахарная пудра для подачи.

Приготовление: