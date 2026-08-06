Почему у одних шарлотка поднимается пышно, а у других получается плотной и тяжелой? Секрет часто кроется не только в яйцах и муке, но и в способе выпечки – в этом рецепте он играет на пользу десерту, рассказывает SHUBA.

Как приготовить пышную шарлотку?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 – 4 яблока;
– сливочное масло для смазывания формы;
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их кусочками среднего размера. Кожуру можно оставить, если она тонкая.
  2. Просейте муку с разрыхлителем.
  3. В чистой сухой миске взбейте яйца с сахаром миксером до пышной светлой массы.
  4. Добавьте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте тесто до однородности.
  5. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и залейте их тестом.
  6. Включите режим "Выпечка" с температурой 160 градусов.
  7. Когда шарлотка будет готова, достаньте ее из чаши, перевернув на тарелку или подставку.
  8. Дайте десерту немного остыть и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.