Перевірений роками та поколіннями: відеорецепт пляцка "Сирна вишиванка" від Лілії Цвіт

"Сирна вишиванка" – особливий смаколик, який здавна готують на свята. У ньому зібрані всі улюблені інгредієнти: сир, мак, згущене молоко та неймовірна глазур.

Якщо вагаєтеся, який пляцок приготувати на свята, "Сирна вишиванка" – чудовий вибір. Як її приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Лілії Цвіт.

До теми Пляцок "Пані Валевська" на свята: детальний відеорецепт від Лілії Цвіт

Пляцок "Сирна вишиванка"

Час: 2,5 години

2,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів маргарину;

– 18 грамів розпушувача;

– 120 грамів сметани;

– 3 курячі жовтки;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів какао;

для макової начинки:

– 250 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 3 білки;

для сирної начинки:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 200 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 50 грамів крохмалю;

для крему:

– 300 грамів вершкового масла 73%;

– 250 грамів згущеного молока;

– 10 грамів розчинної кави;

– 10 мілілітрів горілки;

для шоколадної глазурі:

– 100 грамів шоколаду;

– 15 мілілітрів молока 2,5%.

Приготування:

Щоб приготувати тісто, розітріть борошно з розпушувачем і маргарином. Додайте три жовтки, 200 грамів цукру і сметану, замісіть тісто. Розділіть його на дві рівні частини. В одну з частин додайте какао і ретельно перемішайте. У вас вийде світле та темне тісто. Розділіть кожне з них навпіл. Заморозьте темне тісто, а світле помістіть у холодильник. Поки тісто охолоджується, приготуйте сирну масу. Збийте кисломолочний сир у блендері, додайте цукор, крохмаль і яйця, змішайте міксером. Для макової начинки помеліть мак, запарте його і дайте охолонути. Білки збийте зі 100 грамами цукру до утворення стійкої піни та акуратно введіть їх у мак. Розподіліть одну частину світлого тіста у формі, рівномірно притискаючи руками. На нього викладіть половину макової начинки, а зверху рівномірно розподіліть сирну. Потім натріть одну частину замороженого темного тіста поверх начинки. Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 хвилин, потім дайте охолонути у формі. Повторіть цей процес з другим коржем. Для крему збийте м'яке масло зі згущеним молоком і додайте каву, розчинену у горілці. Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, накладіть другий корж, розташувавши темне тісто всередині. Полийте розтопленим шоколадом зверху. Залиште пляцок у холодильнику на кілька годин, щоб він добре просочився кремом.

Ще один смачний пляцок від Лілії Цвіт: рецепт смаколика "Княжа доба".