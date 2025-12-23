Перевірений роками та поколіннями: відеорецепт пляцка "Сирна вишиванка" від Лілії Цвіт
"Сирна вишиванка" – особливий смаколик, який здавна готують на свята. У ньому зібрані всі улюблені інгредієнти: сир, мак, згущене молоко та неймовірна глазур.
Якщо вагаєтеся, який пляцок приготувати на свята, "Сирна вишиванка" – чудовий вибір. Як її приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Лілії Цвіт.
Пляцок "Сирна вишиванка"
- Час: 2,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів маргарину;
– 18 грамів розпушувача;
– 120 грамів сметани;
– 3 курячі жовтки;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів какао;
для макової начинки:
– 250 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 3 білки;
для сирної начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів крохмалю;
для крему:
– 300 грамів вершкового масла 73%;
– 250 грамів згущеного молока;
– 10 грамів розчинної кави;
– 10 мілілітрів горілки;
для шоколадної глазурі:
– 100 грамів шоколаду;
– 15 мілілітрів молока 2,5%.
Приготування:
- Щоб приготувати тісто, розітріть борошно з розпушувачем і маргарином. Додайте три жовтки, 200 грамів цукру і сметану, замісіть тісто. Розділіть його на дві рівні частини. В одну з частин додайте какао і ретельно перемішайте. У вас вийде світле та темне тісто.
- Розділіть кожне з них навпіл. Заморозьте темне тісто, а світле помістіть у холодильник. Поки тісто охолоджується, приготуйте сирну масу. Збийте кисломолочний сир у блендері, додайте цукор, крохмаль і яйця, змішайте міксером.
- Для макової начинки помеліть мак, запарте його і дайте охолонути. Білки збийте зі 100 грамами цукру до утворення стійкої піни та акуратно введіть їх у мак.
- Розподіліть одну частину світлого тіста у формі, рівномірно притискаючи руками. На нього викладіть половину макової начинки, а зверху рівномірно розподіліть сирну. Потім натріть одну частину замороженого темного тіста поверх начинки.
- Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 хвилин, потім дайте охолонути у формі. Повторіть цей процес з другим коржем.
- Для крему збийте м'яке масло зі згущеним молоком і додайте каву, розчинену у горілці. Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, накладіть другий корж, розташувавши темне тісто всередині. Полийте розтопленим шоколадом зверху.
- Залиште пляцок у холодильнику на кілька годин, щоб він добре просочився кремом.
