Проверенный годами и поколениями: видеорецепт пляцка "Сырная вышиванка" от Лилии Цвит

"Сырная вышиванка" – особенное лакомство, которое издавна готовят на праздники. В нем собраны все любимые ингредиенты: творог, мак, сгущенное молоко и невероятная глазурь.

Если сомневаетесь, какой пляцок приготовить на праздники, "Сырная вышиванка" – отличный выбор. Как ее приготовить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Лилии Цвит.

К теме Пляцок "Пани Валевская" на праздники: подробный видеорецепт от Лилии Цвит

Пирог "Сырная вышиванка"

Время: 2,5 часа

2,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 250 граммов маргарина;

– 18 граммов разрыхлителя;

– 120 граммов сметаны;

– 3 куриных желтка;

– 200 граммов сахара;

– 20 граммов какао;

для маковой начинки:

– 250 граммов мака;

– 100 граммов сахара;

– 3 белка;

для творожной начинки:

– 1 килограмм творога;

– 200 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 50 граммов крахмала;

для крема:

– 300 граммов сливочного масла 73%;

– 250 граммов сгущенного молока;

– 10 граммов растворимого кофе;

– 10 миллилитров водки;

для шоколадной глазури:

– 100 граммов шоколада;

– 15 миллилитров молока 2,5%.

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто, разотрите муку с разрыхлителем и маргарином. Добавьте три желтка, 200 граммов сахара и сметану, замесите тесто. Разделите его на две равные части. В одну из частей добавьте какао и тщательно перемешайте. У вас получится светлое и темное тесто. Разделите каждое из них пополам. Заморозьте темное тесто, а светлое поместите в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовьте творожную массу. Взбейте творог в блендере, добавьте сахар, крахмал и яйца, смешайте миксером. Для маковой начинки помолите мак, запарьте его и дайте остыть. Белки взбейте со 100 граммами сахара до образования устойчивой пены и аккуратно введите их в мак. Распределите одну часть светлого теста в форме, равномерно прижимая руками. На него выложите половину маковой начинки, а сверху равномерно распределите творожную. Затем натрите одну часть замороженного темного теста поверх начинки. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут, затем дайте остыть в форме. Повторите этот процесс со вторым коржом. Для крема взбейте мягкое масло со сгущенным молоком и добавьте кофе, растворенную в водке. Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, наложите второй корж, расположив темное тесто внутри. Полейте растопленным шоколадом сверху. Оставьте пирог в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался кремом.

Еще один вкусный пляцок от Лилии Цвит: рецепт вкусности "Княжеские сутки".