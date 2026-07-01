Прозорий чизкейк без духовки: ягоди під желе роблять десерт неймовірним

Чизкейк без випікання зручно готувати влітку, коли не хочеться вмикати духовку, а десерт все одно потрібен. Основа з печива і фрукти, роблять цей смаколик унікальним на смак.

Прозоре желе добре фіксує декор і точно створить вау-ефект серед гостей. Головне – дати кожному шару достатньо часу в холодильнику, тоді чизкейк легко наріжеться й матиме рівний зріз, повідомляє Nata.cooking. Цікаво Шоколадний кекс у мікрохвильовці: яскравий десерт за лічені хвилини Як приготувати прозорий чизкейк без випікання? Час : 30 хвилин + 4 – 7 годин на застигання

: 30 хвилин + 4 – 7 годин на застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 200 грамів печива;

– 1 столова ложка какао;

– 70 грамів вершкового масла;

– 600 грамів крем-сиру;

– 100 – 125 грамів цукрової пудри;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 200 мілілітрів вершків жирністю 33%;

– цедра 1 лайма;

– 15 грамів желатину;

– 75 мілілітрів води;

– 1 пачка прозорого желе;

– ягоди або фрукти на власний смак. Що додати у прозорий чізкейк: дивіться відео Приготування: Печиво подрібніть у крихту, додайте какао та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте масу, перекладіть у форму або кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів і сформуйте рівну основу. Поставте форму в холодильник. Для сирного шару залийте желатин холодною водою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб він набух. Після цього розтопіть його до рідкого стану, але не кип’ятіть. Окремо поєднайте крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор, вершки та цедру лайма. Збийте масу блендером 2 – 3 хвилини до однорідності. Додайте розтоплений желатин і ще раз перемішайте. Вилийте сирну масу на охолоджену основу та поставте в холодильник на 1 – 2 години, щоб шар застиг. Прозоре желе залийте окропом за інструкцією на упаковці, перемішайте та охолодіть до кімнатної температури. На застиглий чизкейк викладіть ягоди або фрукти. Спершу залийте їх желе приблизно до середини, поставте десерт у морозилку на 15 хвилин, після чого влийте решту желе. Переставте чизкейк у холодильник на 3 – 5 годин до повного застигання.