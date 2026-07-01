Прозоре желе добре фіксує декор і точно створить вау-ефект серед гостей. Головне – дати кожному шару достатньо часу в холодильнику, тоді чизкейк легко наріжеться й матиме рівний зріз, повідомляє Nata.cooking.
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Як приготувати прозорий чизкейк без випікання?
- Час: 30 хвилин + 4 – 7 годин на застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів печива;
– 1 столова ложка какао;
– 70 грамів вершкового масла;
– 600 грамів крем-сиру;
– 100 – 125 грамів цукрової пудри;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 200 мілілітрів вершків жирністю 33%;
– цедра 1 лайма;
– 15 грамів желатину;
– 75 мілілітрів води;
– 1 пачка прозорого желе;
– ягоди або фрукти на власний смак.
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Приготування:
- Печиво подрібніть у крихту, додайте какао та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте масу, перекладіть у форму або кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів і сформуйте рівну основу.
- Поставте форму в холодильник. Для сирного шару залийте желатин холодною водою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб він набух. Після цього розтопіть його до рідкого стану, але не кип’ятіть.
- Окремо поєднайте крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор, вершки та цедру лайма. Збийте масу блендером 2 – 3 хвилини до однорідності.
- Додайте розтоплений желатин і ще раз перемішайте. Вилийте сирну масу на охолоджену основу та поставте в холодильник на 1 – 2 години, щоб шар застиг.
- Прозоре желе залийте окропом за інструкцією на упаковці, перемішайте та охолодіть до кімнатної температури. На застиглий чизкейк викладіть ягоди або фрукти.
- Спершу залийте їх желе приблизно до середини, поставте десерт у морозилку на 15 хвилин, після чого влийте решту желе.
- Переставте чизкейк у холодильник на 3 – 5 годин до повного застигання.