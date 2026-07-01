Прозрачное желе хорошо фиксирует декор и обязательно произведет "вау-эффект" на гостей. Главное – дать каждому слою достаточно времени в холодильнике, тогда чизкейк легко нарежется и будет иметь ровный срез, сообщает Nata.cooking.

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Как приготовить прозрачный чизкейк без выпечки?

Время : 30 минут + 4–7 часов на застывание

: 30 минут + 4–7 часов на застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 1 столовая ложка какао;

– 70 граммов сливочного масла;

– 600 граммов крем-сыра;

– 100–125 граммов сахарной пудры;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 200 миллилитров сливок жирностью 33%;

– цедра 1 лайма;

– 15 граммов желатина;

– 75 миллилитров воды;

– 1 пачка прозрачного желе;

– ягоды или фрукты по вкусу.

Что добавить в прозрачный чизкейк: смотрите видео

Приготовление: