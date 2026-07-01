Прозрачное желе хорошо фиксирует декор и обязательно произведет "вау-эффект" на гостей. Главное – дать каждому слою достаточно времени в холодильнике, тогда чизкейк легко нарежется и будет иметь ровный срез, сообщает Nata.cooking.
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Как приготовить прозрачный чизкейк без выпечки?
- Время: 30 минут + 4–7 часов на застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов печенья;
– 1 столовая ложка какао;
– 70 граммов сливочного масла;
– 600 граммов крем-сыра;
– 100–125 граммов сахарной пудры;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 200 миллилитров сливок жирностью 33%;
– цедра 1 лайма;
– 15 граммов желатина;
– 75 миллилитров воды;
– 1 пачка прозрачного желе;
– ягоды или фрукты по вкусу.
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Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку, добавьте какао и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте массу, переложите в форму или кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и сформируйте ровную основу.
- Поставьте форму в холодильник. Для сырного слоя залейте желатин холодной водой и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. После этого растопите его до жидкого состояния, но не кипятите.
- Отдельно смешайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки и цедру лайма. Взбейте массу блендером 2 – 3 минуты до однородности.
- Добавьте растопленный желатин и еще раз перемешайте. Вылейте сырную массу на охлажденную основу и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы слой застыл.
- Прозрачное желе залейте кипятком в соответствии с инструкцией на упаковке, перемешайте и охладите до комнатной температуры. На застывший чизкейк выложите ягоды или фрукты.
- Сначала залейте их желе примерно до середины, поставьте десерт в морозилку на 15 минут, после чего влейте оставшееся желе.
- Переставьте чизкейк в холодильник на 3 – 5 часов до полного застывания.