4 серпня, 18:04
Легка вечеря за 10 хвилин: салат з айсбергом, огірками та зернистим сиром
Хочете легку вечерю, яка не розмокає і не перетворюється на кашу? У цьому салаті все тримається на простому трюку з зернистим сиром, який замінює важку заправку.
Неймовірний смак та ніжна текстура цього салату нікого не залишить байдужим. Тут працює саме баланс: хрусткі овочі, трохи зелені та зернистий сир без зайвого майонез, пише Lrytas.
Що знадобиться для салату?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– пів головки салату айсберг;
– 2 свіжі огірки;
– 3 – 4 редиски;
– кріп;
– зелена цибуля;
– 1 упаковка зернистого сиру з рідиною;
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- Подрібніть салат, огірки, редиску, зелену цибулю та кріп.
- Перекладіть усе в миску.
- Додайте зернистий сир разом із рідиною.
- Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.