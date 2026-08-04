Легка вечеря за 10 хвилин: салат з айсбергом, огірками та зернистим сиром

Хочете легку вечерю, яка не розмокає і не перетворюється на кашу? У цьому салаті все тримається на простому трюку з зернистим сиром, який замінює важку заправку.

Неймовірний смак та ніжна текстура цього салату нікого не залишить байдужим. Тут працює саме баланс: хрусткі овочі, трохи зелені та зернистий сир без зайвого майонез, пише Lrytas. Що знадобиться для салату? Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– пів головки салату айсберг;

– 2 свіжі огірки;

– 3 – 4 редиски;

– кріп;

– зелена цибуля;

– 1 упаковка зернистого сиру з рідиною;

– дрібка солі та перцю. Приготування: Подрібніть салат, огірки, редиску, зелену цибулю та кріп. Перекладіть усе в миску. Додайте зернистий сир разом із рідиною. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.