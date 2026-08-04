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4 серпня, 18:04
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Легка вечеря за 10 хвилин: салат з айсбергом, огірками та зернистим сиром

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Хочете легку вечерю, яка не розмокає і не перетворюється на кашу? У цьому салаті все тримається на простому трюку з зернистим сиром, який замінює важку заправку.

Неймовірний смак та ніжна текстура цього салату нікого не залишить байдужим. Тут працює саме баланс: хрусткі овочі, трохи зелені та зернистий сир без зайвого майонез, пише Lrytas.

Що знадобиться для салату?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– пів головки салату айсберг; 
– 2 свіжі огірки; 
– 3 – 4 редиски; 
– кріп; 
– зелена цибуля; 
– 1 упаковка зернистого сиру з рідиною; 
– дрібка солі та перцю.

Приготування:

  1. Подрібніть салат, огірки, редиску, зелену цибулю та кріп.
  2. Перекладіть усе в миску.
  3. Додайте зернистий сир разом із рідиною.
  4. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

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