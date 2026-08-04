Неймовірний смак та ніжна текстура цього салату нікого не залишить байдужим. Тут працює саме баланс: хрусткі овочі, трохи зелені та зернистий сир без зайвого майонез, пише Lrytas.

Що знадобиться для салату?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– пів головки салату айсберг;
– 2 свіжі огірки;
– 3 – 4 редиски;
– кріп;
– зелена цибуля;
– 1 упаковка зернистого сиру з рідиною;
– дрібка солі та перцю.

Приготування:

  1. Подрібніть салат, огірки, редиску, зелену цибулю та кріп.
  2. Перекладіть усе в миску.
  3. Додайте зернистий сир разом із рідиною.
  4. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.