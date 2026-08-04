Невероятный вкус и нежная текстура этого салата никого не оставят равнодушным. Здесь главное – баланс: хрустящие овощи, немного зелени и зернистый сыр без лишнего майонеза, пишет Lrytas.

Что понадобится для салата?

  • Время приготовления: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– половина кочана салата айсберг;
– 2 свежих огурца;
– 3 – 4 редиски;
– укроп;
– зеленый лук;
– 1 упаковка зернистого сыра с жидкостью;
– щепотка соли и перца.

Приготовление:

  1. Нарежьте салат, огурцы, редис, зеленый лук и укроп.
  2. Переложите все в миску.
  3. Добавьте зернистый творог вместе с жидкостью.
  4. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.