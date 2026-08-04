Невероятный вкус и нежная текстура этого салата никого не оставят равнодушным. Здесь главное – баланс: хрустящие овощи, немного зелени и зернистый сыр без лишнего майонеза, пишет Lrytas.
Что понадобится для салата?
- Время приготовления: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– половина кочана салата айсберг;
– 2 свежих огурца;
– 3 – 4 редиски;
– укроп;
– зеленый лук;
– 1 упаковка зернистого сыра с жидкостью;
– щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Нарежьте салат, огурцы, редис, зеленый лук и укроп.
- Переложите все в миску.
- Добавьте зернистый творог вместе с жидкостью.
- Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.